Italia-Israele, stasera Gattuso cerca la seconda vittoria da ct: le probabili formazioni

Questa sera, alle ore 20.45, torna in campo la Nazionale di Gennaro Gattuso, reduce dall'esordio vincente contro l'Estonia (5-0 a Bergamo).

Gli azzurri affronteranno Israele in campo neutro, in Ungheria a Debrecen. L'obiettivo rimane la vittoria. Ne ha bisogno l'Italia, al momento terza nel gruppo I con sei punti, tre in meno di Israele, che però ha giocato una partita in più (per la qualificazione diretta ai Mondiali, in programma la prossima estate, serve il primo posto, il secondo, invece, offre la possibilità degli spareggi).

La squadra di Ben Shimon appare un avversario ostico: ha vinto tre volte su quattro, e battuta solo dalla Norvegia (2-4 lo scorso marzo), che guida il girone.

Gattuso: "Spiace aver beccato Israele"

Le parole pronunciate ieri nella conferenza stampa della vigilia da Gattuso lo confermano: "Spiace aver beccato Israele perché sono una squadra che gioca bene e che ci può mettere in difficoltà".

Il ct azzurro, interpellato sulla crisi umanitaria in corso a Gaza, ha ribadito concetti espressi già nei giorni scorsi: "Lo sappiamo tutti: fa male vedere quello che sta succedendo, persone e bambini che perdono la vita, più di questo non voglio dire. Siamo qui per fare la partita e rispettare il nostro lavoro. C'è tanto rispetto e c'è tanto dolore".

Per quanto riguarda le formazioni, è possibile che l'Italia si ripresenti con la coppia Retegui-Kean che benissimo ha fatto venerdì scorso. Di sicuro l'atteggiamento tattico sarà però più equilibrato rispetto al 4-2-4 visto contro l'Estonia:

"Vedremo, ripartendo dalle nostre certezze, dall'intensità, dal voler fare la partita, dal giocare nella loro metà campo. Ma facciamo attenzione in transizione. La chiave sarà questa. Kean e Retegui insieme possono funzionare, ma si tratta di cercare equilibrio. Sono due giocatori che legano e ci danno profondità".

L'ipotesi più probabile, al momento, è che a centrocampo si aggiunga Locatelli, al posto di Zaccagni, che peraltro non è al meglio. Così facendo Cambiaso sarebbe titolare, con Dimarco pronto a subentrare a partita in corso.

Israele-Italia: le probabili formazioni

ISRAELE (3-5-1-1): D.Peretz; Nachmias, Yehezkel, Shlomo; Biton, D.Pererz, E.Peretz, Gloukh, Revivo; Solomon; Baribo. Allenatore: Ben Shimon.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Cambiaso; Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Raspadori, Politano.