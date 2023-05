Italia nella morsa del maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna, allarme anche in Sicilia Campania e Marche

OGGI PICCO DEL MALTEMPO

Siamo nell’occhio del ciclone: la tempesta Minerva ha investito l’Italia, che resterà sotto scacco fino al termine di questa settimana. Oggi si prevede il picco del maltempo. E’ dunque scattata l’allerta rossa in Emilia Romagna; arancione nelle Marche in Sicilia e in Campania; allerta gialla in altre dieci regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Insomma, quasi tutta la penisola è alle prese con piogge, anche sotto forma di nubifragi, e vento forte. Ovviamente sono in calo anche le temperature. Una vasta area di bassa pressione presente sull'Europa per i prossimi giorni continuerà a pilotare masse d'aria di origine polare verso il bacino del Mediterraneo.





ALLERTA DIFFUSA E SCUOLE CHIUSE

Dunque l’allerta massima è scattata in Emilia Romagna, a pochi giorni dalle inondazioni che il 2 maggio scorso hanno interessato il Ravennate, provocando danni ingenti. Questa mattina per precauzione è stato sospeso il servizio del traghetto tra Porto Corsini e Marina di Ravenna. Scuole chiuse a Ravenna, Bologna ma anche a Pesaro Fano Urbino, visto che anche le Marche sono interessate da questa perturbazione. Evacuazioni a Ischia, nella zona di Casamicciola, colpita duramente dal maltempo la scorsa estate. A Palermo si segnalano allagamenti e alberi caduti per il forte vento, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. In numerosi comuni della provincia scuole chiuse per il secondo giorno consecutivo. Alberti caduti con auto danneggiate anche a Matera, dove comunque non si segnalano feriti.