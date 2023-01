Jerry Cala' a Rtl 102.5 news: "Sogno un film diretto da mio figlio"

Ciak si gira. Per Jerry Calà arriva un nuovo impegno al cinema: dal 20 febbraio inizieranno le riprese di una nuova commedia. "E' ambientata a Napoli", dice in radiovisione su RTL 102.5 News. Ma Calà, un mito assoluto per intere generazioni, ha un sogno nel cassetto. "Vorrei vedere il primo film diretto da mio figlio Johnny, che sta frequentando l'Accademia Civica Luchino Visconti a Milano, ha 20 anni e ha moltissimo talento”, racconta.







IL CONSIGLIO AI GIOVANI

Successo e popolarità. Ma non solo. Jerry Calà parla anche del mestiere dell'attore. “A chi vuole intraprende questo percorso consiglio di verificare se dentro di sé c’è il fuoco sacro del cinema. Oggi c’è un po’ di confusione fra fare l’attore e l’essere famosi. Per essere famosi basta andare al Grande Fratello o fare un post sui social. Se vuoi davvero fare l’attore devi studiare e fare tanti provini. All’inizio della mia carriera ho avuto la grande fortuna di non essere solo, ero in compagnia degli amici “I gatti di vicolo miracoli” e insieme i no si affrontavano con maggiore allegria”, svela. Siamo cresciuti al “Derby Club” di Milano che è stato un po’ la nostra accademia dello spettacolo”.

Jerry è inarrestabile. Inimitabile. Unico. Sempre in radiovisione su RTL 102.5 News parla anche del suo Capodanno, trascorso all'insegna della musica. “L'anno è iniziato e si è concluso alla grande. Sono stato premiato come King of Comedy a Capri, un premio alla carriera consegnatomi da Enrico Vanzina e Vittorio Sgarbi. È stata una serata meravigliosa, c'era anche la mia band e ci siamo divertiti moltissimo”, dice ancora.





I FILM DI JERRY CALA' SONO DIVENTATI CULT

"Ho avuto la fortuna di realizzare film che non sono passati inosservati e sono diventati dei veri e propri cult”, racconta Calà. “Vengono continuamente trasmessi in televisione, quindi succede che i giovani che non erano ancora nati al momento della loro uscita, ora li scoprono e comprendono che hanno qualcosa di speciale rispetto ai film di oggi."