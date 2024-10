Kanye West e Bianca Censori a Tokyo, smentite le voci sul divorzio

La coppia paparazzata a Tokyo

La storia d’amore fra il rapper Kanye West e la modella Bianca Censori era già stata etichettata da TMZ al capolinea e vicina al divorzio. L’ultimo avvistamento dei due insieme risale al 20 settembre, successivamente Kanye era stato paparazzato ad un evento di wrestling senza la compagna. Sembrerebbe infatti, che fino a qualche giorno fa Bianca si trovasse in Australia con la propria famiglia e che il rapper fosse sempre più determinato a porre fine al matrimonio e ad andare a vivere a Tokyo. Proprio quest’ultima decisione di Kanye, avrebbero alimentato sempre più discussioni e divergenze all’interno della coppia, fino a dividerli. A mettere a tacere tutte queste voci, sono state le immagini dei fotografi che ritraggono i due proprio nella capitale del Giappone, al Dover Street Market Ginza. La coppia, che si è sposata nel dicembre 2022 in una cerimonia privata a Palo Alto in California, è stata immortalata in una boutique, intenta a fare shopping tra coccole e carezze, insomma più vicini che mai. Bianca, che lavorava come architetto per Ye, nome ufficiale del rapper dal 2021, è stata fin da subito molto vicina al partner, creando anche un legame importante con i figli North, Saint, Chicago e Psalm, avuti con l’ex moglie e imprenditrice Kim Kardashian.





“Bully”, il prossimo album di Kanye

L’ultimo album di Kanye West come solista, dal titolo “Donda 2”, risale al 2022, mentre quest’anno ha già rilasciato due dischi in collaborazione con Ty Dolla $ign: “Vultures 1” a febbraio e “Vultures 2” ad agosto. Il primo tra i due contiene diverse collaborazioni quali Freddie Gibbs, YG, Quavo, Playboi Carti, Travis Scott, Bump J, Lil Durk, Rich the Kid e Chris Brown, ma anche la voce della figlia North; il secondo invece non contiene alcuna collaborazione. Recentemente è stato annunciato il dodicesimo album in studio di Ye, dal titolo “Bully”, anticipato dal brano “Beauty and the Beast” a un evento di ascolto in Cina, tenutosi il 28 settembre. Infatti, verso la fine dell’esibizione a Haikou, il cantante ha annunciato in anteprima mondiale il nuovo progetto discografico: «Sta per uscire un nuovo album, si chiama “Bully” e questa canzone si chiama “Beauty and the Beast”» ha detto il cantante prima di far sentire alla folla la traccia inedita. Per ora però, non c’è nessuna informazione in merito alla data di uscita del disco.