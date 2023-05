Kit per il suicidio venduti online. Tra gli acquirenti anche alcuni italiani

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

I primi sospetti erano nati due anni fa, quando un ragazzo di 22 anni era stato trovato morto in un hotel di Londra. Accanto al suo corpo c'era un pacchetto contenente nitrito di sodio, che riportava ad un sito web. Così erano partite le indagini. Fino ad oggi, quando il caso si è allargato fino ad arrivare anche in Italia.

I KIT VENDUTI ONLINE

Sarebbero dei veri e propri kit del suicidio quelli che venivano venduti online su diversi siti internet, ora chiusi dall’Interpol. All’interno maschere facciali e nitrito di sodio, una sostanza utilizzata nell’industria alimentare, ma che, con un uso improprio, può portare alla morte per avvelenamento. Dietro alle vendite ci sarebbe un presunto chef canadese. Le spedizioni sarebbero avvenute da un ufficio postale di Toronto. L’uomo avrebbe parlato con un giornalista delche si era finto disposto a comprare il suo kit. Poi sarebbe stato intercettato fuori da una farmacia in Ontario mentre ammetteva di aver venduto i suoi "prodotti" a centinaia di inglesi. Ma non solo. Perché nella lista dei clienti dei siti ci sono anche 9 cittadini italiani.

ACQUISTATI ANCHE IN ITALIA

Potrebbe aver fatto uso del kit anche una sessantatreenne trovata senza vita il 4 aprile scorso nella sua casa della provincia di Trento. Ai familiari la donna aveva lasciato un biglietto e una lettera in cui spiegava le modalità con cui si era tolta la vita. Le indagini sono in corso. Intanto la Direzione centrale della polizia criminale è in contatto con le autorità di tutta Italia, al lavoro per rintracciare gli altri 8 acquirenti del nostro Paese.