"Klopp alla Roma", la clamorosa indiscrezione si sgonfia: arriva la smentita dell'agente dell'allenatore tedesco

È durata meno di 24 ore, ma ha fatto sognare molti tifosi giallorossi.

"Jurgen Klopp ha detto sì alla Roma".

Questa l'indiscrezione lanciata dal quotidiano La Stampa nell'edizione online, secondo cui la corsa per la panchina giallorossa, per il post Claudio Ranieri, sarebbe ormai giunta ai suoi titoli di coda.

E invece il clamoroso arrivo nella Capitale di Klopp, attuale coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull, sembra proprio non sarà la realtà.

L'indiscrezione de La Stampa e il video social

Secondo La Stampa, l'ex tecnico di Borussia Dortmund e Liverpool avrebbe accettato la proposta messa sul piatto dalla Roma domenica 18 maggio alle 22.57, pochi istanti dopo il triplice fischio della gara tra Roma e Milan.

Il gossip nasce da un video video diffuso dai Friedkin, proprietari della società giallorossa. Una clip nella quale viene esaltata la Capitale e il legame con il club: la sequenza Colosseo (con la K in tedesco), Lupa (L), Olimpico (O), San Pietro (P), Pantheon (P) ha sollecitato le fantasie dei tifosi, convinti di trovarsi di fronte ad una nuova trovata comunicativa della proprietà americana con tanto di rebus per l'annuncio del nuovo allenatore.

Le quote di Klopp alla Roma

Tra ieri pomeriggio e questa mattina, il gossip ha influenzato pure le quote dei bookmaker. L'arrivo del tedesco a Roma è un'opzione offerta a 2 su Sisal e 2,50 su Better, in netto calo rispetto alla quota 33 di oltre dieci giorni fa.

Klopp-Roma, la smentita

Poco fa la brusca frenata all'indiscrezione, che sembra chiudere definitivamente il caso Klopp-Roma.

Infatti, l'agente di Klopp, Marc Kosicke, a Bild ha smentito tutto categoricamente: "È una totale assurdità. Sta diventando noioso dover commentare continuamente queste voci".

Insomma, niente Klopp per la Roma. Per il successore di Ranieri, ad oggi, le strade più credibili sembrano portare ai nomi degli italiani Francesco Farioli (fresco di dimissioni dall'Ajax) e Gian Piero Gasperini (che nelle ultime ore pare più vicino alla permanenza sulla panchina dell'Atalanta).