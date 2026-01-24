L’assassino sta scrivendo, misteri da risolvere e segreti da svelare tra i banchi di scuola: Elena Campani ci porta a scoprire il suo libro Photo Credit: "L'assassino sta scrivendo" di Elena Campani, Bompiani

Si apre un nuovo fine settimana e ritorna il consueto appuntamento con il fantastico mondo della carta stampata. Un frangente che la domenica ci porta a scoprire le novità più interessanti tra i libri da leggere arrivati in libreria nelle ultime settimane, con quattro titoli pronti a solleticare di volta in volta i palati e le esigenze più diversificate di lettori e lettrici.

Il sabato è invece il giorno dedicato agli approfondimenti, il momento in cui andiamo in profondità delle pubblicazioni che vedono coinvolti autori e autrici del panorama italiano. Ed è proprio con loro che scopriamo i retroscena delle opere, come nel caso di Giovanni Paolo De Matteis con il suo “È tutto una bugia” (Sanpino) o di Lorenzo Marone con il suo “Ti telefono stasera” (Feltrinelli).

Oggi i riflettori sono per Elena Campani, che con il suo “L’assassino sta scrivendo", edito da Bompiani, costruisce una storia pregna di mistero che gravita intorno al mondo scuola.





L’ASSASSINO STA SCRIVENDO, MISTERI A SFONDO SCOLASTICO E RIFLESSIONI SULLA SOCIETÀ ODIERNA

Ciao Elena, e benvenuta. Parto subito dalle presentazioni del tuo libro: cosa troviamo ne "L'assassino sta scrivendo"?

“Troviamo la misteriosa morte di una liceale e l’involontaria indagine sul suo omicidio condotta dalla bibliotecaria della scuola. Ma soprattutto troviamo una protagonista femminile insolita, introversa, balbuziente e segnata da un trauma, che riesce a muoversi tra più culture e a interpretare i segnali “animali” delle persone fino a giungere alla soluzione. Diversi linguaggi – tra cui anche le chat, il giornalino della scuola, alcune immagini – compongono una specie di canto e controcanto narrativo che riproduce la complessità delle nostre vite e delle relazioni interpersonali e il rapporto disfunzionale che adulti e ragazzi hanno, per esempio, con i media e le piattaforme social. Su tutto questo si proietta l’ombra di un delitto, ma anche la luce dell’istruzione/educazione e della capacità di ascolto.”





Com'è nata l'idea alla base della storia? Nelle fasi iniziali, quelle dove tutto può succedere prima che la linea narrativa si definisca, ci ho percepito un po' di "Tredici", la serie Netflix. Forse per tematiche, oppure per ambientazione scolastica…

“L’idea alla base del libro e l’ambientazione sono nati un po’ di anni fa dalla mia esperienza personale, quando ero insegnante di scuola superiore. È in quel contesto che ho concepito proprio le fasi iniziali della storia a cui fai riferimento e molte delle situazioni che ho poi descritto, compresa la morte della studentessa. E anche se il liceo di cui parlo non esiste, l’edificio in cui si svolge l’azione, che io conosco bene, è reale. Possiamo davvero dire che questo romanzo è nato durante le ricreazioni, nei momenti di calma in cui guardavo fuori dalla finestra e tra le riflessioni che facevo alla fine della giornata scolastica. Altri temi sono nati per motivi diversi, ma anche quelli sono quasi sempre legati al mio vissuto.”





Passiamo alla protagonista, Tuva Colmar, con chi condividi parte dell'esperienza professionale, considerando che si tratta di un'insegnante. Per quanto eventi segnanti (no spoiler) ne abbiano condizionato la vita, privandola di uno strumento importante: la capacità di parlare in maniera fluida…

“Tuva Colmar è nata contestualmente alla storia principale. Volevo raccontare una donna forte, introversa e indipendente che affronta le proprie difficoltà di linguaggio isolandosi un po’ dagli altri, ma anche mostrando, quando servono, tenacia e consapevolezza di sé. Vive in una sorta di dimensione liminare, di frontiera. Si trova al confine tra la parola umana e l’assenza di comunicazione, ma soprattutto tra il mondo della cultura (è una bibliotecaria) e quello dell’istinto (conosce il comportamento dei cani): sarà questa sua posizione a renderla così brava a risolvere i misteri al centro della narrazione. Il suo stesso nome è duplice. Colmar come la nota città alsaziana e Tuva come la repubblica che sta nell’esatto centro dell’Asia: entrambi luoghi di frontiera, uno più familiare (intendo per noi europei) e l’altro lontanissimo e sconosciuto.”