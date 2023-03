L'atto di matrimonio di Lino Banfi e sua moglie Lucia, oggi avrebbero festeggiato 61 anni di matrimonio

Quello che vi mostriamo è sicuramente un documento molto importante: si tratta dell'atto di matrimonio firmato da Lino Banfi e sua moglie Lucia (morta pochi giorni fa a Roma dopo una lunga malattia). Sul documento c'è una data: 1° marzo 1962. Pagina 59, n.11. Lino e Lucia si sono sposati all'alba, esattamente alle 6 del mattino, dinanzi ai testimoni e al parroco. Poi sono andati via da Canosa. Direzione Bari. Poi Milano. E ancora Roma. Qui è iniziata la grande carriera di Lino Banfi, che oggi avrebbe festeggiato 61 anni di matrimonio con la sua amata Lucia. Purtroppo una malattia l'ha portata via per sempre.

La loro storia d'amore, lunghissima, è iniziata tra i vicoli di Canosa di Puglia. Lei parrucchiera, lui aspirante attore-comico. Poi la favola, che ha avuto il lieto fine perché è nata una famiglia splendida, è continuata per oltre mezzo secolo. Lino, all'inizio della sua carriera, non aveva i soldi nemmeno per mangiare e fu costretto a farsi operare alle tonsille per trascorrere qualche giorno al caldo in ospedale. Quando arrivò a Roma con sua moglie i soldi erano pochissimi e si racconta che un giorno, dopo un attacco di rabbia, prese la valigia piena di abiti usati in scena e la incendiò nelle campagne della Tiburtina. Voleva mollare tutto, ma proprio grazie a sua moglie Lucia decise di continuare. Lino ha vinto perché ha realizzato il suo sogno, grazie al sostegno di sua moglie e dei suoi figli (Rosanna e Walter).

LA LETTERA DEL PAPA

In occasione della morte di Lucia, Lino ha ricevuto una lettera da parte di Papa Francesco. “Caro fratello, nell'apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima. La fede in Cristo nostra Speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore", ha scritto il Papa. Un grande momento di commozione per l'attore pugliese, che ha ricevuto l'abbraccio di migliaia di fan nel giorno dei funerali di sua moglie.