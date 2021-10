L'efficacia dei vaccini antiCovd non si abbassa dopo sei mesi, lo certifica l'Istituto Superiore di Sanità

EFFICACIA A LUNGO TERMINE

I vaccini contro il Covid sono efficaci anche dopo che sono trascorsi sei mesi dalla somministrazione. La rassicurazione arriva dall’Istituto Superiore di Sanità, pubblicando i dati di un report realizzato in collaborazione con il Ministero della Sanità. Il test ha riguardato quasi trenta milioni di persone che avevano ricevuto l’ultima dose da almeno sette mesi, su di loro non sono stati registrati cali dell’efficacia dei vaccini; nel 96% dei casi viene evitato il ricovero, nel 99% dei casi viene evitato il decesso. Si osserva invece una leggera diminuzione della protezione dall’infezione ( con o senza sintomi) in alcuni gruppi specifici di pazienti, come gli immuno-compromessi o con altre gravi patologie pregresse; in questi casi l’effetto del siero inizia a scendere dopo 28 giorni dalla somministrazione. L’efficacia è segnalata in diminuzione, pur in forma minore, anche tra le persone sopra gli ottanta anni, soprattutto tra gli ospiti delle Residenze per Anziani.





MONITORATI 30 MILIONI DI PAZIENTI

L'efficacia dei vaccini è stata valutata confrontando l'incidenza di infezioni (sintomatiche e asintomatiche), ricoveri e decessi a diversi intervalli di tempo dopo la seconda dose con quella osservata nei 14 giorni dopo la prima dose, considerato come periodo di controllo. Le principali conclusioni contenute nel Report indicano che nella popolazione generale a sette mesi dalla seconda dose non si osserva una riduzione significativa di efficacia in termini di protezione dall'infezione (sintomatica o asintomatica), che rimane dell'89%. Anche contro il ricovero e il decesso la protezione resta elevata (96% e 99%) a sei mesi dalla seconda dose. La variante Delta del Covid buca il vaccino più di quanto non facesse la variante Alfa: infatti l’efficacia contro il contagio è scesa dall’84% al 67%, ma – come si diceva- resta altissima la protezione contro ricoveri e decessi. Potrebbero inoltre avere contribuito eventuali modifiche comportamentali a seguito del rilassamento delle altre misure preventive (uso di mascherine e distanziamento fisico).