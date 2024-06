L’estate è ufficialmente partita! Sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 40 artisti e altrettante canzoni già inserite nella playlist estiva

Quattro ore di musica, nel live di tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni ormai imperdibile: il Radio Zeta Future Hits Live. Lo spettacolo andato in scena ieri ha permesso alle migliaia di persone al Centrale del Foro Italico, a chi lo ha seguito in radiovisione su RTL 102.5 e su Radio Zeta, oltre che in tv o streaming, di vivere alcune delle canzoni e dei duetti più attesi dell'estate.

I GRANDI PROTAGONISTI DEL RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE

Ecco la line-up completa degli artisti che si sono esibiti sul palco: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, Bigmama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Chiello, Clara, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Fred de Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Pagante, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah, Slf, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Twenty Six, Zerb. Non è mancato un momento speciale con l'esibizione di Orietta Berti, che si è unita al cast per offrire una performance unica e inaspettata con “Una vespa in 2” feat. Fiorello.

LA DIRETTA, I CONDUTTORI, IL PALCO

Chi non faceva parte dei ….mila spettatori che hanno riempito il Centrale del Foro Italico di Roma ha potuto seguire il Festival della Generazione Zeta live in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Al timone dello show, quest’anno, Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. Volti e voci di Radio Zeta, Luigi e Giulia Laura al loro fianco anche Paola Di Benedetto, a lungo conduttrice su Radio Zeta e RTL 102.5, che si è riunita alla famiglia della prima radiovisione d’Italia per la sua terza conduzione del Radio Zeta Future Hits Live. Inoltre, all'esterno del Centrale del Foro Italico, Mario Vai e Giulia Sara Salemi hanno animato il Red Carpet, dove i cantanti hanno fatto il loro ingresso sotto gli occhi del pubblico, intercettandoli a pochissimi minuti dalla loro esibizione sul palco.