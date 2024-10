L'ultima spifferata di Oggi su Chiara: "Innamorata come un'adolescente alla prima cotta"

Chiara Ferragni sarebbe innamorata come una ragazzina. Il condizionale è d'obbligo perché la spifferata corre in Rete. Il settimanale Oggi, diretto da Andrea Biavardi, scrive l'ultimo gossip sull'influencer (ex di Fedez).

ECCO COSA SCRIVE IL SETTIMANALE "OGGI"

Secondo il settimanale Oggi l’imprenditrice digitale è “innamorata come un’adolescente alla prima cotta”. Ma di chi sarebbe innamorata la Ferragni? L'uomo in questione è Silvio Campara, Ceo di un brand di abbigliamento, che avrebbe incontrato a Forte dei Marmi quest’estate. Sullo sfondo, intanto, resta la separazione da Fedez e l'accordo ancora non trovato con il rapper sulla gestione dei figli, Leone e Vittoria.

L’avvocato della Ferragni, Daniela Missaglia, al “Corriere della Sera” ha detto:

Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento pressoché paritetico della prole, fermo l'impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa”. Insomma, ancora non c’è nulla di stabilito, ma i tasselli della separazione si stanno pian piano componendo: “Le voci circolate sono frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate a tutt'ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili

LA SEPARAZIONE DA FEDEZ

La separazione da Fedez ha scosso tutti. Sui giornali, non solo di gossip, è stato l'argomento dominante per intere settimane. L'influencer e imprenditrice, da mesi, non rilascia interviste: l'ultima è stata quella nello studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa? Insomma dopo mesi difficili, sarebbe arrivato il sereno nella vita sentimentale di Chiara. Che, tra l'altro, pubblica una Ig stories con la canzone di Ghali e questa frase: "È la legge dell'amore ed è l'amore che fa muovere gli atomi. È che la vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini".









