L'Uomo Gatto di Sarabanda si è sposato: tutto quello che c'è da sapere sulle nozze del campione tv

Campione per ben 79 puntate. Basta un piccolo accenno musicale e Gabriele Sbattella, televisivamente noto come l'Uomo Gatto, indovina titolo della canzone, album ed anno di pubblicazione. Negli anni è diventato famoso grazie a Sarabanda, lo storico programma di Enrico Papi e poi con Caduta Libera di Gerry Scotti. Non si sente un vip e non si è mai montato la testa. A Sarabanda, Gabriele Sbattella è stato campione dal 2002 al 2003: un record imbattibile. Stasera, intorno alle 19, sarà ospite di Protagonisti su Rtl102.5.

LE NOZZE CON ELENA NELLE MARCHE

Sabato scorso le nozze con Elena Cibotariu nell'aula consiliare di San Benedetto del Tronto, nelle sue amate Marche. Il matrimonio è stato celebrato dalla consigliera comunale Elena Piunti, colonna sonora della giornata il brano Your Song di Elton John. I due si sono conosciuti nel 2021 durante gli Europei di calcio. Galeotta è stata Roma, la bellissima Piazza del Popolo. Perché Gabriele ed Elena, ironia del destino, erano lì per la partita Francia - Germania, proiettata sul maxi schermo. Un colpo di fulmine. Due chiacchiere. Una calda serata estiva romana. Il resto è storia di questi giorni.

LE PAROLE DELL'UOMO GATTO

"A 53 anni ho coronato un sogno ed ho sposato Elena", dice appena risponde al telefono. "Triplete, come l'Inter, al programma Caduta Libera di Gerry Scotti. Ma la mia grande passione resta la musica, oltre allo sport". Gabriele fa il giornalista sportivo e musicale, segue il Festival di Sanremo e sogna di tornare in tv.

SARABANDA, IL QUIZ MUSICALE PIU' FAMOSO DI TUTTI I TEMPI

In onda, oltre vent'anni fa, la prima puntata. Quando esisteva un'altra televisione ed andavano fortissimo i game show: Sarabanda è stato il programma che ha scardinato le regole dei vecchi giochi a quiz con la solarità e la bravura (unica) di Enrico Papi. Che ha saputo personalizzare quel programma. Un grande successo di share, che ha incollato alla tv milioni e milioni di italiani.