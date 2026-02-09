L’uomo si prepara a tornare sulla Luna, il 9 febbraio del 1971 invece, terminava la missione dell’Apollo 14

Mentre si attende il ritorno dell'uomo sulla Luna, la missione Atremis che questo mese di febbraio avrebbe dovuto portare un equipaggio a orbitare attorno al satellite terrestre dopo oltre 50 anni dall’Apollo 17, oggi, lunedì 9 febbraio di 55 anni fa, l'Apollo 14 ritornava sulla Terra dopo essere atterrata sulla Luna. Era il 9 febbraio 1971 quando l’Apollo 14 faceva il suo rientro sulla Terra dopo la missione sulla Luna. Si trattava della terza, con equipaggio, ad allunare e sul satellite terrestre e la prima del Programma Apollo a giungere sugli altopiani lunari. Una missione tra quelle definite scientifiche dalla Nasa e che prevedeva la permanenza sul suolo lunare di due giorni, per condurre passeggiate lunari.





Una missione partita in ritardo

Dopo l’inconveniente dell’Apollo 13 e le necessità di modificare la navicella spaziale per evitare ulteriori problemi in volo, la missione sulla Luna era stata rinviata. La partenza era prevista nel 1979, ma slittò di un anno. Il comandante Alan Shepard, il pilota del modulo di comando Stuart Roosa e il pilota del modulo lunare Edgar Mitchell, decollarono il 31 gennaio 1971. Anche questa missione, prima di allunare ebbe diversi problemi e guasti. La missione durò nove giorni. Shepard e Mitchell il 5 febbraio arrivarono sulla superficie della Luna nella zona della formazione Fra Mauro, la meta già prevista per l'Apollo 13.





Le missioni extraveicolari

L’obiettivo degli astronauti era scientifico. Il loro lavoro consisteva nel raccogliere frammenti di roccia lunare da analizzare a Terra. I due astronauti ebbero modo di raccogliere 42,80 kg di rocce, eseguendo anche molti esperimenti scientifici. Purtroppo Shepard e Mitchell non riuscirono a raggiungere il margine del cratere Cone come era pianificato. La missione fu interrotta quando mancavano 20-30 metri alla meta. Questa missione dell’Apollo resterà anche nella storia perché Shepard colpì con una mazza improvvisata due palle da golf che aveva portato con sé.





Artemis

L’uomo è pronto a tornare sulla Luna. Il lancio di Artemis II, dopo oltre 50 anni dall’Apollo 17, inizialmente era previsto per il 6 febbraio, ma è stato rimandato per problemi durante la procedura di “wet dress rehearsal”, ovvero un test pre-lancio in cui il veicolo viene rifornito di propellente. La nuova partenza è prevista per marzo. L’obiettivo di questa missione è quello di portare l’omo ad orbitare attorno al satellite terrestre. La missione durerà circa 10 giorni e passerà a circa 7.400-10.300 km dalla superficie lunare prima di tornare sulla Terra. Lo scopo è quello di testare i sistemi di supporto vitale di Orion con equipaggio, in vista dell'allunaggio di Artemis III.



