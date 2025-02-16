La canzone vincitrice della classifica "RTL 102.5 #RadioFestival” 2025 nella categoria Campioni è “La Cura per Me” di Giorgia

La canzone vincitrice della classifica "RTL 102.5 #RadioFestival” 2025 nella categoria Campioni è “La Cura per Me” di Giorgia

La canzone vincitrice della classifica "RTL 102.5 #RadioFestival” 2025 nella categoria Campioni è “La Cura per Me” di Giorgia Photo Credit: Paolo Santambrogio

Redazione Web

16 febbraio 2025, ore 15:00 , agg. alle 15:19

“La Cura per Me” è stata votata dagli ascoltatori come la canzone più radiofonica del Festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato durante la trasmissione "Power Hits Parade"

È “La Cura Per Me” di Giorgia il brano vincitore della speciale classifica "RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL" 2025 – categoria Campioni, che ha decretato il brano più radiofonico fra le canzoni in gara alla 75a edizione del Festival di Sanremo.

La vittoria è stata annunciata in diretta su RTL 102.5 durante il programma “Power Hits Parade”, che per l’occasione è stato interamente dedicato alla classifica “RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL 2025”. Durante la puntata speciale sono state trasmesse tutte le canzoni in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025.

Il risultato della classifica è il frutto della rinnovata collaborazione tra RTL 102.5 e EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti radio e televisive in Italia. La classifica si basa sui voti espressi dagli ascoltatori di RTL 102.5, ponderati con i dati dell'airplay radiofonico rilevati da EarOne. Quest'ultima considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, comprendente radio nazionali, regionali e locali.

«Questo premio mi rende molto felice. Ringrazio tutti gli ascoltatori di RTL 102.5 che hanno votato la mia canzone. È un riconoscimento che mi riempie di gioia, soprattutto perché la canzone è arrivata al pubblico, ed è una cosa meravigliosa», commenta Giorgia in diretta.

Nei prossimi giorni Giorgia riceverà il premio in diretta negli studi di RTL 102.5.

Argomenti

#RADIOFESTIVAL
Festival di Sanremo
Giorgia
Sanremo 2025

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • 102° Arena di Verona Opera Festival. Un Ferragosto speciale con i Carmina Burana

    102° Arena di Verona Opera Festival. Un Ferragosto speciale con i Carmina Burana

  • Vertice Trump-Putin sull'Ucraina, Zelensky spera in una pace giusta

    Vertice Trump-Putin sull'Ucraina, Zelensky spera in una pace giusta

  • Viminale, in calo del 9% i reati ma crescono gli omicidi, i femminicidi compiuti da partner ed ex aumentano del 15%

    Viminale, in calo del 9% i reati ma crescono gli omicidi, i femminicidi compiuti da partner ed ex aumentano del 15%

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Wildflower” di Billie Eilish e “Milano Baby” di Fabri Fibra e Joan Thiele

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Wildflower” di Billie Eilish e “Milano Baby” di Fabri Fibra e Joan Thiele

  • Tennis. Jannik Sinner domina Auger-Aliassime, é semifinale a Cincinnati

    Tennis. Jannik Sinner domina Auger-Aliassime, a Cincinnati é semifinale per il numero 1 al mondo

  • Tragedia sul Monte Rosa, trovati morti due alpinisti italiani dispersi da stamattina

    Tragedia sul Monte Rosa, trovati morti due alpinisti italiani dispersi da stamattina

  • Ponte Morandi settimo anniverario del crollo che spezzò 43 vite, le cerimonie a ricordo delle vittime

    Ponte Morandi settimo anniverario del crollo che spezzò 43 vite, le cerimonie a ricordo delle vittime

  • Venere e Giove illuminano la notte sulle Dolomiti

    Venere e Giove illuminano la notte sulle Dolomiti

  • Errore Chevalier, Psg rimedia ai rigori e vince la Supercoppa europea

    Errore Chevalier, Psg rimedia ai rigori e vince la Supercoppa europea

  • Nessun negoziato senza la partecipazione attiva dell'Ucraina, Trump vuole il cessate il fuoco per cominciare

    Nessun negoziato senza la partecipazione attiva dell'Ucraina, Trump vuole il cessate il fuoco per cominciare

Brunori Sas a RTL 102.5: “Non avevo aspettative su questo festival, ma sono contento che sia arrivato il mio mondo”

Brunori Sas a RTL 102.5: “Non avevo aspettative su questo festival, ma sono contento che sia arrivato il mio mondo”

L’artista calabrese si è classificato terzo con la sua “L’albero delle noci”, il brano ha ricevuto anche il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo

Sal Da Vinci su RTL 102.5: “Sanremo è la festa patronale della musica, essere qui è magico”

Sal Da Vinci su RTL 102.5: “Sanremo è la festa patronale della musica, essere qui è magico”

Il cantautore napoletano aveva partecipato al Festival nel 2009 classificandosi al terzo posto

Sanremo, manifestazione d'interesse per il Festival solo dalla Rai

Sanremo, manifestazione d'interesse per il Festival solo dalla Rai

Scaduto il termine per la presentazione, il sindaco Mager si dice "soddisfatto"