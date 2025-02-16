La canzone vincitrice della classifica "RTL 102.5 #RadioFestival” 2025 nella categoria Campioni è “La Cura per Me” di Giorgia

È “La Cura Per Me” di Giorgia il brano vincitore della speciale classifica "RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL" 2025 – categoria Campioni, che ha decretato il brano più radiofonico fra le canzoni in gara alla 75a edizione del Festival di Sanremo.

La vittoria è stata annunciata in diretta su RTL 102.5 durante il programma “Power Hits Parade”, che per l’occasione è stato interamente dedicato alla classifica “RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL 2025”. Durante la puntata speciale sono state trasmesse tutte le canzoni in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025.

Il risultato della classifica è il frutto della rinnovata collaborazione tra RTL 102.5 e EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti radio e televisive in Italia. La classifica si basa sui voti espressi dagli ascoltatori di RTL 102.5, ponderati con i dati dell'airplay radiofonico rilevati da EarOne. Quest'ultima considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, comprendente radio nazionali, regionali e locali.

«Questo premio mi rende molto felice. Ringrazio tutti gli ascoltatori di RTL 102.5 che hanno votato la mia canzone. È un riconoscimento che mi riempie di gioia, soprattutto perché la canzone è arrivata al pubblico, ed è una cosa meravigliosa», commenta Giorgia in diretta.

Nei prossimi giorni Giorgia riceverà il premio in diretta negli studi di RTL 102.5.