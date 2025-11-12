Sanremo Giovani, ecco chi sono i primi semifinalisti

Antonia, La Messa e CmqMartina sono i primi semifinalisti di 'Sanremo Giovani'. Durante la prima puntata del talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival di febbraio 2026, condotto da Gianluca Gazzoli e andato in onda ieri sera su Rai2 dalla Sala A di via Asiago, hanno superato il turno Antonia con il brano "Luoghi perduti", La Messa con "Maria" e CmqMartina con "Radio Erotika". Eliminati Joseph, Xhovana e Renato D'Amico.

Sanremo Giovani, il meccanismo

Questo il responso della Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia - insieme ai "giurati fuori onda" Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo -Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 2 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 9 dicembre. Alla puntata conclusiva del 14 dicembre su Rai1 accederanno soltanto in 6 per aggiudicarsi i 2 posti in palio per il festival di febbraio. Mentre 2 artisti saranno espressi da Area Sanremo e accederanno di diritto a Sanremo nella categoria Nuove Proposte, che conterà appunto 4 concorrenti.

Sanremo Giovani: chi può ancora accedere alle semifinali

Ecco gli altri concorrenti rimasti in gara:

Amsi

Angelica Bove

Cainero

Caro Wow

Deddè Ddoje

Disco Club Paradiso

Eyeline

Jeson

Joseph

Lea Gavino

Mimì

Nicolò Filippucci

Occhi

Petit

Seltsam

Senza Cri

soap

Welo

Gli ascolti di Sanremo Giovani

Lo scorso anno la prima puntata di Sanremo Giovani, condotta da Alessandro Cattelan e andata in onda il 12 novembre, fu vista da una media di 527.000 telespettatori, per il 3,68% di share.

Quest'anno, complice l'orario più tardo, il dato di share è stato più alto (6,06%) e quello dei valori assoluti leggermente più basso (492.000).

In entrambi i casi a trainare il programma è stato lo spettacolo del tennis.