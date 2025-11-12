Sanremo Giovani, ecco chi sono i primi semifinalisti

Sanremo Giovani, ecco chi sono i primi semifinalisti

Sanremo Giovani, ecco chi sono i primi semifinalisti Photo Credit: ANSA/GIUSEPPE LAMI

Massimo Galanto

12 novembre 2025, ore 11:20

Ieri sera il primo appuntamento del talent che seleziona le Nuove proposte del Festival 2026

Antonia, La Messa e CmqMartina sono i primi semifinalisti di 'Sanremo Giovani'. Durante la prima puntata del talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival di febbraio 2026, condotto da Gianluca Gazzoli e andato in onda ieri sera su Rai2 dalla Sala A di via Asiago, hanno superato il turno Antonia con il brano "Luoghi perduti", La Messa con "Maria" e CmqMartina con "Radio Erotika". Eliminati Joseph, Xhovana e Renato D'Amico.

Sanremo Giovani, il meccanismo

Questo il responso della Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia - insieme ai "giurati fuori onda" Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo -Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 2 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 9 dicembre. Alla puntata conclusiva del 14 dicembre su Rai1 accederanno soltanto in 6 per aggiudicarsi i 2 posti in palio per il festival di febbraio. Mentre 2 artisti saranno espressi da Area Sanremo e accederanno di diritto a Sanremo nella categoria Nuove Proposte, che conterà appunto 4 concorrenti.

Sanremo Giovani: chi può ancora accedere alle semifinali

Ecco gli altri concorrenti rimasti in gara:

Amsi

Angelica Bove

Cainero

Caro Wow

Deddè Ddoje

Disco Club Paradiso

Eyeline

Jeson

Joseph

Lea Gavino

Mimì

Nicolò Filippucci

Occhi

Petit

Seltsam

Senza Cri

soap

Welo

Gli ascolti di Sanremo Giovani

Lo scorso anno la prima puntata di Sanremo Giovani, condotta da Alessandro Cattelan e andata in onda il 12 novembre, fu vista da una media di 527.000 telespettatori, per il 3,68% di share.

Quest'anno, complice l'orario più tardo, il dato di share è stato più alto (6,06%) e quello dei valori assoluti leggermente più basso (492.000).

In entrambi i casi a trainare il programma è stato lo spettacolo del tennis. 

Argomenti

Sanremo Giovani

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto

Mostra tutti
  • Due famiglie, un funerale, dal 13 novembre al cinema il film che vuole far “morire” dal ridere

    Due famiglie, un funerale, dal 13 novembre al cinema il film che vuole far “morire” dal ridere

  • Sarri dopo la sconfitta con l'Inter: "È ora di pensare a noleggiare arbitri dall'estero". La Lazio frena con un comunicato stampa

    Sarri dopo la sconfitta con l'Inter: "È ora di pensare a noleggiare arbitri dall'estero". La Lazio frena con un comunicato stampa

  • Terrazza sentimento, su Netflix il documentario in tre episodi sul caso di Alberto Genovese

    Terrazza sentimento, su Netflix il documentario in tre episodi sul caso di Alberto Genovese

  • Topo Gigio diventa un musical: nel 2026 in teatro a Milano e Roma

    Topo Gigio diventa un musical: nel 2026 in teatro a Milano e Roma

  • Iva Zanicchi: "Ok, il prezzo è giusto torna in tv? Senza di me sarà un flop tremendo!"

    Iva Zanicchi: "Ok, il prezzo è giusto torna in tv? Senza di me sarà un flop tremendo!"

  • Rai: "Affari tuoi durerà di meno per non far slittare la prima serata, lo facciamo per rispetto dei telespettatori"

    Rai: "Affari tuoi durerà di meno per non far slittare la prima serata, lo facciamo per rispetto dei telespettatori"

  • Ok, il prezzo è giusto torna in tv: ecco dove e quando andrà in onda

    Ok, il prezzo è giusto torna in tv: ecco dove e quando andrà in onda

  • Lo spettacolo meglio prima o dopo cena? Lo sport anticipa, la tv posticipa

    Lo spettacolo meglio prima o dopo cena? Lo sport anticipa, la tv posticipa

  • Sanremo 2026: il regolamento ufficiale, 26 i Big in gara (salvo deroghe dell'ultimo momento). Carlo Conti stasera al Tg1

    Sanremo 2026: il regolamento ufficiale, 26 i Big in gara (salvo deroghe dell'ultimo momento). Carlo Conti stasera al Tg1

  • Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli verso la conduzione

    Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli verso la conduzione

Sanremo 2026, ecco la possibile lista dei cantanti in gara

Sanremo 2026, ecco la possibile lista dei cantanti in gara

Rumors sui Big del prossimo Festival diretto e condotto da Carlo Conti

Sanremo, Carlo Conti su RTL 102.5: “L’anno prossimo? Magari farò solo il direttore artistico”

Sanremo, Carlo Conti su RTL 102.5: “L’anno prossimo? Magari farò solo il direttore artistico”

Il conduttore parla su RTL 102.5 della fortunata edizione di quest’anno e del suo futuro come conduttore della kermesse

Sanremo 2025, gli ultimi cinque minuti della finale superano l'83,7% di share

Sanremo 2025, gli ultimi cinque minuti della finale superano l'83,7% di share

Durante l'esibizione del vincitore Olly 5.744.000 telespettatori davanti alla tv