Sanremo Giovani, ecco chi sono i primi semifinalisti

12 novembre 2025, ore 11:20
Ieri sera il primo appuntamento del talent che seleziona le Nuove proposte del Festival 2026
Antonia, La Messa e CmqMartina sono i primi semifinalisti di 'Sanremo Giovani'. Durante la prima puntata del talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival di febbraio 2026, condotto da Gianluca Gazzoli e andato in onda ieri sera su Rai2 dalla Sala A di via Asiago, hanno superato il turno Antonia con il brano "Luoghi perduti", La Messa con "Maria" e CmqMartina con "Radio Erotika". Eliminati Joseph, Xhovana e Renato D'Amico.
Sanremo Giovani, il meccanismo
Questo il responso della Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia - insieme ai "giurati fuori onda" Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo -Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.
Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 2 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 9 dicembre. Alla puntata conclusiva del 14 dicembre su Rai1 accederanno soltanto in 6 per aggiudicarsi i 2 posti in palio per il festival di febbraio. Mentre 2 artisti saranno espressi da Area Sanremo e accederanno di diritto a Sanremo nella categoria Nuove Proposte, che conterà appunto 4 concorrenti.
Sanremo Giovani: chi può ancora accedere alle semifinali
Ecco gli altri concorrenti rimasti in gara:
Amsi
Angelica Bove
Cainero
Caro Wow
Deddè Ddoje
Disco Club Paradiso
Eyeline
Jeson
Joseph
Lea Gavino
Mimì
Nicolò Filippucci
Occhi
Petit
Seltsam
Senza Cri
soap
Welo
Gli ascolti di Sanremo Giovani
Lo scorso anno la prima puntata di Sanremo Giovani, condotta da Alessandro Cattelan e andata in onda il 12 novembre, fu vista da una media di 527.000 telespettatori, per il 3,68% di share.
Quest'anno, complice l'orario più tardo, il dato di share è stato più alto (6,06%) e quello dei valori assoluti leggermente più basso (492.000).
In entrambi i casi a trainare il programma è stato lo spettacolo del tennis.