Sparatoria alla Brown University, due studenti uccisi e nove feriti mentre prosegue la caccia al killer

Nel primo pomeriggio di sabato, mentre il campus si preparava a chiudere il semestre e molti studenti erano immersi nelle ultime prove d’esame, la normalità della Brown University è stata spezzata da una raffica di colpi. In pochi istanti, uno dei più antichi e prestigiosi atenei degli Stati Uniti si è trasformato in uno scenario di emergenza, con sirene, messaggi di allerta e decine di giovani barricati nelle aule o nascosti nei corridoi. La sparatoria avvenuta a Providence, nel Rhode Island, ha causato la morte di due studenti e il ferimento di altri nove, alcuni dei quali in condizioni gravi, secondo il bilancio ufficiale fornito dalle autorità locali.

UNA GIORNATA COME LE ALTRE, POI L'INCUBO

L’episodio si è verificato nelle vicinanze del complesso Barus & Holley, un edificio di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica. Si tratta di una delle strutture più frequentate del campus, con oltre cento laboratori, decine di uffici e numerose aule. La giornata era particolarmente affollata perché coincideva con il secondo giorno degli esami finali del semestre autunnale, un momento in cui molti studenti si muovono tra lezioni, prove scritte e preparativi per il rientro a casa in vista delle festività. I primi spari sono stati uditi a metà pomeriggio e hanno subito innescato il protocollo di emergenza dell’università. Attraverso messaggi inviati sui telefoni e sui canali ufficiali, l’ateneo ha invitato studenti e personale a chiudersi a chiave, spegnere le luci, silenziare i cellulari e restare nascosti fino a nuovo ordine. In una fase iniziale era stata diffusa anche la notizia dell’arresto di un sospetto, rivelatasi poco dopo errata: si trattava di una persona estranea ai fatti. L’informazione sbagliata ha generato confusione anche a livello nazionale, tanto che Donald Trump ha rilanciato l’annuncio sui social prima di correggersi.