La confessione choc di Alvaro Morata, ecco cosa racconta ai media spagnoli

Alvaro Morata parla di depressione e attacchi di panico. Il giocatore del Milan, amatissimo dal pubblico, si racconta senza filtro alla radio spagnola Cope.

"Non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte", dice Morata. Da alcuni mesi ha lasciato la Spagna per trasferirsi in Italia. "Mi vergognavo di stare con i miei figli, mi vergognavo di uscire", continua.

GLI ATTACCHI DI PANICO E LA DEPRESSIONE

Attacchi di panico e depressione. Per Morata non sono stati momenti facili, ma è un uomo forte che riesce a superare ogni difficoltà. Dalla sua storia d'amore con Alice Campello, alla fine dell'estate, sono nati Leonardo, Alessandro, Edoardo e Bella.

Alla fine ogni volta che uscivo con loro c'era sempre qualche episodio, a volte non malevolo, ma la gente raccontava loro qualcosa che era successo nelle partite precedenti e alla fine anche loro non volevano andare a fare shopping, cose che fa un padre normale con i propri figli. Alla fine, è arrivato il momento in cui mi dicevano così tante cose davanti a loro che mi vergognavo di stare con loro

BYE BYE ATLETICO MADRID, MORATA ARRIVA IN ITALIA

Saluta Madrid e arriva in Italia. Per Alvaro Morata inizia una seconda vita con la maglia del Milan. "Alla fine è una decisione che è anche per loro, non è solo per me, è tutto ciò che circonda qualunque situazione", svela il calciatore facendo riferimento al trasferimento.

LA FINE DELLA STOIA D'AMORE CON ALICE CAMPELLO

Ad agosto, nella calda estate del gossip, viene annunciata la separazione tra Alice Campello Alvaro Morata. Finisce una favola. Lei scrive: "Ci sono dinamiche nostre che rimarranno tali che ci hanno consumato". Momenti difficili, come in tutte le coppie del mondo, che potrebbero aver messo in crisi il rapporto.

Dopo la parentesi in Spagna torna a vivere in Italia, dove aveva già abitato quando giocava con la Juve. Alcuni giorni fa ha fatto scalpore il post Instagram del sindaco di Corbetta, che gli ha dato il benvenuto in città. Morta, a quanto pare, si è arrabbiato ed ha tuonato: "La ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata". Un momento di gelo diventato virale.