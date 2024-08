Alvaro Morata e Alice Campello si separano dopo 7 anni di matrimonio: "È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia"

I social impazziscono per la notizia di gossip del giorno: Alvaro Morata e Alice Campello si separano dopo sette anni di matrimonio (e quattro figli). E i commenti, in Rete, non mancano. "Una decisione dolorosa", scrive la coppia.





LE PAROLE DEL CALCIATORE

"Dopo un periodo di riflessione, Alice ed io abbiamo preso la decisione di separarci", dice l'attaccante del Milan Alvaro Morata, che in una caldissima giornata di agosto annuncia la separazione dalla moglie Alice Campello. In un post su Instagram. Morata scrive:





"Sono stati anni meravigliosi e il frutto di questo sono i nostri quattro figli, che senza dubbio sono la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia. Non inventate storie per un attimo di protagonismo perché, ripeto: non ci sono mai state mancanze di rispetto, solo tante incomprensioni continue che col tempo logorano le cose. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore.

LA VERSIONE DELLA CAMPELLO





Alice Campello, dopo il tam tam sui social, rompe il silenzio sui social. E dice:





È la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Ci tengo a specificare, come ha fatto lui, che non ci sono state terze persone né alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi. Non avremmo potuto amarci di più di quello che abbiamo fatto e continua ad essere così ma arriva un momento in cui si accumulano tanti piccoli litigi stupidi e mal gestiti che le cose poco a poco si rompono ed esplodono

LA STORIA D'AMORE, IL MATRIMONIO E LA NASCITA DEI FIGLI

Quella di Alvaro Morata e Alice Campello è stata una vera e propria favola. Vissuta giorno dopo giorno. Rewind. La loro storia d'amore è iniziata molti anni fa e nel 2017 il "sì" celebrato a Venezia con una cerimonia da favola che è finita su tutti i giornali. Sono nati quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro, nel 2020 è nato Edoardo e Bella nel 2023.