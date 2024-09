La famiglia Addams compie 60 anni, nel 1964 il primo episodio in TV

Un ispettore scolastico bussa alla porta di una villa in stile vittoriano, dominata da un'atmosfera sinistra. È lì per portare tra i banchi di scuola i due ragazzi della famiglia, ma ben presto si accorgerà di essere finito in una gabbia di matti dandosela a gambe levate. Così debutta sugli schermi dell'ABC la serie televisiva della Famiglia Addams. L'umorismo nero della grottesca famiglia, ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni Trenta da Charles Addams, conquista presto un pubblico di tutte le età, rendendo celebri i personaggi della funerea casa di 001 Cemetery Lane.





I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ADDAMS

Ad accogliere il malcapitato ospite di turno è il fosco maggiordomo Lurch, una sorta di barcollante Frankenstein (non a caso to lurch significa “barcollare”). Tra cappi penzolanti, pelli di animali ruggenti e quadri spettrali, vivono i due bambini Mercoledì e Pugsley, uniti dalla passione per i giochi più sadici e pericolosi. I genitori sono Gomez, distinto ed eccentrico gentleman, e Morticia, pallida e seducente dark lady innamorata della sua pianta carnivora. Il più rappresentativo della famiglia è senza dubbio zio Fester, uno scapolone grassoccio e completamente calvo, che al terrificante aspetto simile al vampiro Nosferatu unisce l'animo giocherellone di un inguaribile Peter Pan. Completano il quadro personaggi secondari che resteranno ugualmente impressi nella memoria collettiva: dalla nonna al cugino Itt (un essere tutto ricoperto di capelli che parla un incomprensibile "grammelot"), passando per Mano, una mano mozza maschile che sbuca da scatole e cofanetti e dalla cassetta della posta.





MERCOLEDÌ ADDAMS, LA FAMIGLIA TORNA SOTTO I RIFLETTORI

Al successo contribuirà non poco l'inconfondibile sigla scritta da Vic Mizzy, al ritmo di fischi e schiocchi di dita. La serie originale sarà trasmessa per due stagioni successive, ispirando due serie animate (nel 1973 e nel 1992) e tre film di discreto successo (1991, 1993, 1998). Nel 2019 arriva anche un film animato

Ma la Famiglia Addams torna sotto i riflettori grazie a Mercoledì, la serie Netflix prodotta e ideata da Tim Burton che nel 2022 ha conquistato tutto il mondo. Nei panni della protagonista figura la giovane attrice molto amata dai giovanissimi Jenna Ortega che tornerà a vestire i panni di Mercoledì anche nella seconda stagione in arrivo prossimamente.