La Juventus accetta il patteggiamento sulla questione stipendi, 718 mila euro di multa ma nessuna nuova penalizzazione

FINE DELLE OSTILITA', ALMENO IN ITALIA

E alla fine patteggiamento è stato. Nelle ultime ore si era capito che le posizioni di Juventus e Federcalcio erano sempre più vicine, con l’intento di chiudere la vicenda in tempi brevi. La società bianconera ha accettato l’accordo sulla questione stipendi. La società pagherà una multa da 718 mila euro e si impegna a non presentare più alcun ricorso. In compenso non ci sono ulteriori punti di penalizzazione, quindi resta in modo definitivo il - 10 per le plusvalenze. Ad oggi la Juve dunque è sicura di un piazzamento per la Conference League e potrebbe anche raggiungere l'Europa League, dipende dai risultati dell’ultimo turno di campionato. Ma l'Uefa potrebbe ancora decidere di escluderla per un anno dalle coppe europee. L’iscrizione alle coppe del prossimo settembre è ancora in forse. Se non altro, la società bianconera ha la certezza che poi non potranno esserci nuovi interventi, il debito con la giustizia è stato pagato per intero, quindi non ci saranno più strascichi.