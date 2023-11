La piccola Indy Gregory è morta, ma non si spengono le polemiche; un dramma privato trasformato in polemica politica Photo Credit: Facebook

FINE DELL'AGONIA, NON DELLE POLEMICHE

All’1.45 della notte scorsa il calvario della piccola Indy è finito. La bambina inglese di otto mesi, affetta da una malattia rara e incurabile, è deceduta nell’hospice dove era stata portata. Le macchine che la tenevano in vita sono state staccate. Nei giorni scorsi era stato il tribunale inglese a decidere che – non essendoci speranze- sarebbe stato inutile proseguire nell’accanimento terapeutico. Comprensibile la disperazione dei genitori, che hanno cercato in tutti i modi di tenere accesa la speranza. Il papà di Indy ha dichiarato: “La vita di Indi Gregory è finita all'01.45 io e Claire siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna. Il servizio sanitario nazionale e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma le hanno tolto anche la dignità di morire nella casa di famiglia a cui apparteneva. Claire l'ha tenuta con sé per i suoi ultimi respirI”.

"FATTO IL POSSIBILE"

Inevitabilmente il caso è diventato anche politico. Il governo italiano, strizzando l’occhio ai movimenti pro life, ha cercato di inserirsi concedendo rapidamente la cittadinanza alla piccola inglese per darle la possibilità di essere ricoverata all’Ospedale Bambin Gesù di Roma; ma le autorità britanniche hanno detto no. Appresa la notizia del decesso, la premier Giorgia Meloni ha scritto: “Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, tutto il possibile. Purtroppo non è bastato. Buon viaggio piccola Indi”. Sulla stessa linea il vicepremier Matteo Salvini, che questa mattina tra l'altro ha chiesto una preghiera per la bambina.

"ATTO POLITICO, NON UMANITARIO"

Riccardo Magi, segretario di + Europa ha replicato: “Non c’era nulla da fare. Concedere la cittadinanza alla piccola Indi Gregory non è stato un atto umanitario ma un atto politico del governo che non avrebbe garantito nulla in più rispetto alle cure che la bambina ha già ricevuto in Inghilterra, in uno dei migliori ospedali pediatrici al mondo. Non c'era nessun consulto medico che fosse diverso da quello espresso dai medici inglesi, anche il Bambino Gesù di Roma avrebbe assicurato cure palliative per questa bambina".