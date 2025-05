La quattordicesima tappa del Giro tra confini e Grande Guerra

La partenza della quattordicesima tappa della corsa è stata a Treviso.

TREVISO CHE NON TI ASPETTI

Una sorpresa per chi non la conosce. Una città che ha un profondo rapporto con l’acqua. Il Sile, fiume che taglia la città, e i canali che vi affluiscono, sono lo sfondo e la colonna sonora della città. Il fluire delle acque produce un piacevole sottofondo, che ben si accompagna con l’educazione trevigiana: la città è composta, con pochi rumori di mezzi a motore e molto frinire delle catene delle bici, mezzo preferito degli abitanti, che, tra strade piccole e lastricate, hanno scelto di pedalare per spostarsi. Lungo i corsi che borbottano, case porticate con le belle facciate affrescate si specchiano nelle acque scure. La piazza salotto di Treviso è quella dei Signori (come a Vicenza), e i trevigiani amano prendere l’aperitivo serale all’ombra di Palazzo dei Trecento, edificio dal sapore medievale, che troneggia sul piazzale. La fontana delle Tette, una scultura di donna con grossi seni dai quali sgorga acqua, è l’attrazione nascosta. La leggenda racconta che nel ‘500 distribuiva agli abitanti del borgo vino bianco o rosso nelle occasioni importanti del piccolo comune.

GORIZIA, STORIA DI CONFINI

Il Giro d’Italia sconfina, e termina a Nova Gorica, in Slovenia. La città è nata dopo che Gorizia, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è stata inclusa nei confini nostrani, lasciando una vasta area della vecchia Jugoslavia senza un centro amministrativo. Con il patto di Parigi (1947) gran parte del territorio goriziano venne annesso alla Jugoslavia, mentre la parte minore, compresa Gorizia, venne annesso all’Italia. Il nuovo confine - quasi invalicabile nei primi anni - correva ai bordi della città di Gorizia, separandola dal suo entroterra che era tradizionalmente legato alla città. Sulla parte slovena nel 1948 iniziò così la costruzione di una nuova città – Nova Gorica. Le due città si sono riunificate nel 2004, quando la Slovenia aderì a all’Unione Europea, e il muro che le divideva fu abbattuto. Quest’anno, peraltro, oltre al Giro, le due gemelle a cavalcioni del confine, sono anche Capitali Europee della Cultura 2025.