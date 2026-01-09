La Russia ha colpito nella notte Kiev e Leopoli,usato anche un missile ipersonico, Europa in tensione

Photo Credit: Ansa/MAXYM MARUSENKO

Gabriele Manzo

09 gennaio 2026, ore 17:00

Nella capitale Ucraina elettricità e acqua interrotte, i raid, secondo Mosca sono una risposta al presunto attentato ad una residenza di Putin

 Oltre 500 mila persone sono senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. Lo ha annunciato il governatore locale, Viatcheslav Gladkov. "Alle 6 di questa mattina, 556 mila persone di sei comuni sono senza elettricità e quasi lo stesso numero senza riscaldamento", ha scritto su Telegram precisando che circa 200 mila persone sono senza acqua e servizi igienici. La regione di Belgorod confina con la città ucraina di Kharkiv.Intanto almeno quattro persone sono morte, e altre 19 sono rimaste ferite, in seguito agli attacchi massicci scagliati dalla Russia su Kiev. Secondo quanto riferito il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, "un paramedico è morto e altri quattro sono stati feriti mentre prestavano soccorso alle persone nel distretto di Darnytskyi". L'aeronautica ha spiegato poi che alcuni attacchi sono stati registrati sulla città di Leopoli dove sono stati intercettati missili balistici che viaggiavano a velocità ipersonica, a circa 13mila km orari.


La capitale in ginocchio

Kiev è rimasta senza corrente elettrica e acqua dopo i raid russi nella notte che hanno danneggiato 20 palazzi. Il sindaco di Kiev invita "i residenti della capitale che hanno la possibilità di lasciare temporaneamente la città per recarsi in luoghi dove sono disponibili fonti alternative di energia elettrica e riscaldamento, a farlo".Sui suoi canali social il sindaco Vitaliy Klitschko ha sottolineato che "la metà dei condomini di Kiev, quasi 6 mila , è attualmente senza riscaldamento a causa dei danni causati dal massiccio attacco nemico alle infrastrutture critiche della capitale. Anche l'approvvigionamento idrico della città è interrotto".

Kiev chiede atti forti

La Russia afferma di aver utilizzato un missile balistico a raggio intermedio, il cosiddetto 'Oreshnik', che significa albero di nocciole, contro la regione di Leopoli. Un attacco di questo tipo vicino al confine con l'Ue e la Nato rappresenta una grave minaccia per la sicurezza del continente europeo e un banco di prova per la comunità transatlantica. Chiediamo risposte forti alle azioni sconsiderate della Russia. Stiamo informando gli Stati Uniti, i partner europei e tutti i paesi e le organizzazioni internazionali sui dettagli di questo pericoloso attacco attraverso i canali diplomatici". Lo scrive su X il ministro ucraino degli Esteri Andrii Sybiha "È assurdo che la Russia cerchi di giustificare questo attacco con il falso "attacco alla residenza di Putin" mai avvenuto.

Un'ulteriore prova che Mosca non ha bisogno di vere ragioni per il suo terrore e la sua guerra", aggiunge. "Daremo corso ad un'azione internazionale: una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, una riunione del Consiglio Ucraina-Nato, nonché risposte all'interno dell'Ue, del Consiglio d'Europa e dell'Osce", conclude.

La nota dei russi

La Russia ha colpito "obiettivi strategici" in Ucraina nella notte utilizzando il missile ipersonico Oreshnik, che ha una portata massima di 5000 kilometri, ha annunciato il Ministero della Difesa russo in una nota. Gli attacchi, il cui numero esatto e i cui obiettivi non sono stati specificati, sono stati effettuati "in risposta all'attacco terroristico perpetrato dal regime di Kiev" contro la residenza di Vladimir Putin a fine dicembre, che l'Ucraina sostiene essere una "bugia". Il ministero della Difesa russo ha detto che durante gli attacchi della scorsa notte sull'Ucraina in cui sono stati impiegati anche i missili Oreshnik "sono stati colpiti gli impianti di produzione di droni utilizzati durante l'attacco terroristico" contro una residenza del presidente russo Vladimir Putin, "nonché le infrastrutture energetiche che garantiscono il funzionamento del complesso militare-industriale ucraino". "Qualsiasi azione terroristica da parte del regime criminale ucraino non resterà impunita", conclude la nota, postata sul canale Telegram del ministero.

La preoccupazione dell’Europa

"Putin non vuole la pace, la risposta della Russia alla diplomazia è più missili e distruzione. Questo schema letale di ripetuti attacchi russi su larga scala si ripeterà fino a quando non aiuteremo l'Ucraina a spezzarlo. L'uso, come riportato, da parte della Russia di un missile Oreshnik è una chiara escalation contro l'Ucraina e vuole essere un avvertimento all'Europa e agli Stati Uniti". Lo afferma l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas sui social. "I paesi dell'Ue devono attingere maggiormente alle loro scorte di difesa aerea e fornire immediatamente gli aiuti necessari" oltre a varare "sanzioni più severe". Regno Unito, Germania e Francia hanno condannato - nel cosiddetto E3 - come "inaccettabile" il lancio del super missile Oreshnik attribuito dall'Ucraina alla Russia nella regione di Leopoli. Lo si legge in una nota diffusa da Downing Street in cui si ribadisce il sostegno dei tre Paesi europei - Ue e extra Ue - a Kiev.


Argomenti

Oreshink
Rusia
Ucraina

