La storia del Dr. Valentini: il medico 25enne che salva la vita ad una donna in volo sull'Oceano

E' il suo primo viaggio di lavoro. Il primo con il titolo di dottore. Perché Nicolò Valentini, 25 anni, medico che ha conseguito la laurea all’Università Magna Graecia di Catanzaro, sogna una carriera da chirurgo. E qualche giorno fa, in volo verso gli Stati Uniti ha salvato la vita ad una donna. Stasera, il dr. Valentini sarà ospite alle 19 su RTL 102.5 nel corso di Protagonisti, che potete seguire anche sul profilo ufficiale di Tik Tok.

IL RACCONTO DEL GIOVANE MEDICO

"Dopo circa sei ore di volo, quando l’aereo sorvolava l’oceano a 10mila metri di quota, la tranquillità in cabina è stata interrotta da un annuncio del personale di bordo: una passeggera aveva bisogno urgente di un medico”, racconta Nicolò a Tarantotoday.

La donna, di 59 anni, è stata soccorsa subito dal giovane medico che ha potuto utilizzare gli strumenti nella cassetta del pronto soccorso a bordo dell'aereo. "In quei momenti non hai tempo di pensare, agisci d’istinto. Sapevo che ogni secondo era prezioso”, racconta.

UN ATTACCO CARDICO IN ALTA QUOTA

Un probabile evento cardiaco acuto: il tempo in questi casi è preziosissimo. Ed il giovanissimo medico pugliese ha salvato questa donna misurando i parametri vitali e decidendo di somministrare acido acetilsalicilico (aspirina) per fluidificare il sangue, oltre ad un farmaco vasodilatatore per migliorare il flusso sanguigno al cuore.

"Erano momenti difficili, vedevo la paura negli occhi della paziente e nelle persone intorno a me. Ma il mio compito era restare lucido e fare tutto il possibile”, racconta ancora il medico.

L'ATTERRAGGIO, LA DONNA HA RINGRAZIATO IL MEDICO

Dopo alcune ore di volo sull'oceano, alle 17:49 ora locale (23:49 in Italia), l'aereo è atterrato all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta. Sulla pista c'era l'ambulanza ed un’équipe medica.

La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma ha ringraziato il dr. Valentini (che per due ore non l'ha lasciata nemmeno un minuto). “Grazie, dottore. Mi ha salvato la vita". Il giovane medico è stato ringraziato con una lettera dalla compagnia aerea e dal comandante.

“Il comandante mi ha ringraziato personalmente, dicendo che senza il mio intervento la situazione avrebbe potuto avere un esito ben diverso. Il capo cabina mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto: ‘Lei oggi è stato il nostro eroe’, continua a Tarantotoday.

Il dr. Valentini racconta con tanta emozione quei momenti, che ricorderà per sempre. E dice:

"Quella giornata mi ha ricordato perché ho scelto di fare il medico. La medicina non è solo studio, ma anche prontezza, lucidità e umanità. Su quell’aereo, non ero solo un passeggero. Ero un medico, e dovevo fare il mio dovere”.