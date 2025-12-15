La strage in Australia, gli attentatori si erano radicalizzati. Ahmed, un eroe per caso

La strage in Australia, gli attentatori si erano radicalizzati. Ahmed, un eroe per caso

La strage in Australia, gli attentatori si erano radicalizzati. Ahmed, un eroe per caso Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

15 dicembre 2025, ore 11:47

Padre e figlio avevano fatto giuramento all'Isis nel 2019. Erano armati con fucili artigianali e le forze dell'ordine conoscevano il profilo dei due attentatori. Canberra pensa di rivedere la legge sulle armi

Gli attentatori Di uno dei più gravi attacchi antisemita fuori dai confini di Israele, si erano radicalizzati 2019.

GLI ATTENTATORI

50 e 24 anni. Padre e figlio, avevano giurato sottomissione all'Isis. Il più giovane, Neveed Akram aveva anche un regolare porto d’armi, nonostante fosse conosciuto già alle forze dell’ordine. Alti funzionari coinvolti nell’inchiesta hanno riferito all’ABC che nell’auto dei terroristi sarebbero state trovate bandiere dello Stato Islamico. Said, il più anziano è rimasto ucciso dopo l’attacco di Bondi Beach, la spiaggia vicina Sidney, nel quale sono morte 16 persone, compreso l’attentatore. Neveed è in gravi condizioni. I due hanno usato fucili, e ordigni artigianali per l’eccidio. Erano appostati a poca distanza dalla famosa spiaggia, su una spianata erbosa, per garantirsi il massimo risultato in termini di vite spezzate. Le autorità parlano di 'atto terroristico' progettato 'per colpire la comunità ebraica', che stava celebrando Hanukkah by the sea la festa della luce, una delle più importatiti ricorrenze del calendario ebraico. Sulla zona dell’attentato si stanno svolgendo commemorazioni spontanee. Centinaia di persone si stanno radunando per pregare per le vittime; tra loro anche il rabbino e una bambina, Decine i feriti, gravi anche due poliziotti.

EROE PER CASO

Said è stato bloccato dal coraggio di Ahmed Al Ahmed, un uomo di 43 anni, che, per un caso assurdo della vicenda, ha caratteristiche molto vicine all’assaltatore: è musulmano e ha un negozio di frutta e verdura. Solo che è dalla parte giusta della storia e oggi viene indicato come un eroe de nostro tempo. Inizialmente è stato segnalato dal capo dello stato ebraico, Netanyahu, come “ebreo che si è avventato su uno degli assassini”, mentre sui social è girata la voce che si trattasse di un cristiano maronita. Ma Ahmed è semplicemente una persona per bene, e che gli attentatori praticassero la sua stessa fede, è solo un dettaglio. Le immagini, ormai virali, mostrano il 43enne avventarsi su Said, riuscire a disarmarlo e, mentre il terrorista si allontana, poggiare il fucile a terra. Poi, il video si interrompe. Le cronache raccontano che Ahmed è stato raggiunto da 2 proiettili, che lo hanno ferito in modo non grave. Ora è in ospedale e presto si rimetterà.



Argomenti

attentato
australia
Hanukkah
isis

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Ucraina, Trump chiede a Zelensky la cessione del Dombass. L'ipotesi di una zona demilitarizzata

    Ucraina, Trump chiede a Zelenski la cessione del Dombass. L'ipotesi di una zona demilitarizzata

  • Nuova inchiesta sull'urbanistica milanese: sequestrato un palazzo a Brera. Ventisette indagati

    Nuova inchiesta sull'urbanistica milanese: sequestrato un palazzo a Brera. Ventisette indagati

  • La giornata romana del presidente Zelensky. L'incontro con il Papa e con la premier Meloni

    La giornata romana del presidente Zelensky. L'incontro con il Papa e con la premier Meloni

  • Censis, un terzo degli italiani preferisce le autocrazie. Famiglie più povere rispetto al 2007. Il sesso l'unico antidoto

    Censis, un terzo degli italiani preferisce le autocrazie. Famiglie più povere rispetto al 2007. Il sesso l'unico antidoto

  • Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione

    Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione

  • Mogherini Sannino e Zegretti rimessi in libertà. L'europa trema dopo il nuovo caso di corruzione

    Mogherini, Sannino e Zegretti rimessi in libertà. L'Europa trema dopo il nuovo caso di corruzione

  • Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti casa Poggi il giorno del delitto. Rimaste su un hard disk dal 2007

    Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti casa Poggi il giorno del delitto. Rimaste su un hard disk dal 2007

  • Trento la provincia nella quale si vive meglio, secondo la classifica del Sole 24 Ore. Maglia nera per Reggio Calabria

    Trento la provincia nella quale si vive meglio, secondo la classifica del Sole 24 Ore. Maglia nera per Reggio Calabria

  • Leonardo presenta il progetto Michelangelo: una cupola di protezione

    Leonardo presenta il progetto Michelangelo: una cupola di protezione

  • Garlasco, la nuova perizia conferma Dna compatibile con quello di Sempio. La difesa: 'è la prova di un contatta indiretto'

    Garlasco, la nuova perizia conferma Dna compatibile con quello di Sempio. La difesa: 'è la prova di un contatta indiretto'

Ucraina, la ricerca di un accordo prosegue. Ma è nuova tensione tra Mosca e la Nato

Ucraina, la ricerca di un accordo prosegue. Ma è nuova tensione tra Mosca e la Nato

Zelensky incontra Macron a Parigi, domani Witkoff sarà al Cremlino. Tutto mentre fanno discutere le parole dell'ammiraglio Cavo Dragone su un possibile attacco preventivo della Nato contro la Russia

Colloquio Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità per un accordo Russia-Ucraina"

Colloquio Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità per un accordo Russia-Ucraina"

Le delegazioni definiscono produttivi i colloqui a Miami. Oggi Witkoff in Russia da Putin

In Australia, no ai social per gli under 16: è il primo Paese al mondo

In Australia, no ai social per gli under 16: è il primo Paese al mondo

I ragazzini vanno protetti, niente account su Instagram, Tik Tok & co. Previste multe milionarie per le aziende, in caso di violazioni