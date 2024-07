La strana coppia: Fedez paparazzato con Taylor Mega. Vi raccontiamo cosa è successo...

Fedez e Taylor Mega. La coppia inaspettata. La coppia insolita. La coppia fotografata da "Chi", che in questo periodo non perde di vista gli scoop. Andiamo per gradi: le foto sono state pubblicate anche sui social del settimanale e la notizia è stata ribattuta da molti siti e giornali.

LA RICOSTRUZIONE DELL'INCONTRO

Si tratta di una serata come tante altre, che Fedez trascorre a Milano con Taylor Mega (modella, influencer, imprenditrice). Eppure, il rapper alcune settimane fa era stato notato a Montecarlo con la modella Garance Authié. Ma c'è dell'altro: sullo sfondo, come vi abbiamo raccontato, ci sarebbe la chiusura del negozio milanese legato al brand di Chiara Ferragni, che sarebbe stata notata con Tony Effe. E qui la vicenda si potrebbe complicare ancora di più.

In tutto questo c’entra abbastanza la musica: si parla di una collaborazione saltata tra Fedez e Tony Effe e delle presunte tensioni tra Ferragni e Taylor Mega. Stando alle ultime indiscrezioni, si parla di una collaborazione musicale che sarebbe saltata tra Fedez e Tony Effe, che poi ha dato vita ad una canzone con Gaia e (Sesso e Samba).





IL RITORNO DI FEDEZ SULLE SCENE MUSICALI

La musica, prima di tutto. Una costante nella vita del rapper, la sua più grande passione. E, infatti, lo scorso 31 maggio è tornato sul palco live al Radio Zeta Future hits live, al Centrale del Foro italico dove ha cantato con Emis Killa Sexy shop, la nuova hit dell'estate.

CHIUDE IL NEGOZIO MILANESE LEGATO ALLA FERRAGNI

Secondo rumors d agosto dovrebbe calare definitivamente la saracinesca del negozio. Ne parla anche il settimanale Chi, autorevole fonte d'informazione, nella rubrica "Chicche di gossip".

“Continuano a farsi sentire le conseguenze del pandoro gate” – si legge sul settimanale – “Sembra infatti che ad agosto chiuderà uno tra i più famosi e storici negozi di Chiara Ferragni in via Capelli a Milano“.

LEGGI ANCHE:

FEDEZ E LA COLLABORAZIONE CON ONLYFANS: “NIENTE POST STRAPPAMUTANDE!”

TUTTO SU GARANCE AUTHIÉ, LA GIOVANE MODELLA AL CENTRO DELLE ULTIME NOTIZIE CHE HANNO RIGUARDATO FEDEZ