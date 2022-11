"La tv? Tante promesse che nessuno ha mantenuto": Marcello Cirillo senza freni su RTL 102.5 News

Marcello Cirillo vuole tornare in televisione. Lui, che è nato nella scuola di Renzo Arbore, genio indiscusso della tv italiana, è scomparso dai radar per diversi anni. Dopo "I fatti vostri", il programma più longevo della tv, si è dedicato solo alla musica fino a quando - la scorsa estate - è stato arruolato nella squadra de "La vita in diretta" su Rai1. Edizione estiva.

Poi, con l'inizio della nuova stagione tv, si sono perse di nuovo le sue tracce. Come mai? Cirillo, a RTL 102.5 News nel corso di Trends & Celebrities, svela tutto con grandi colpi di scena. Senza peli sulla lingua. E dice: “La tv per me è stata un amore estivo, di quelli in cui ci si dice ‘continueremo ad amarci’ e invece, poi, si torna a casa e non ci si ama più. Le promesse parlavano di un inverno insieme e come tutti gli amori anche questo potrebbe ritornare. Sento che, nonostante il mio capello bianco, ho ancora qualcosa da dare a questo settore”.

E poi l'amore per musica, che da sempre rappresenta la sua vita. “Sto studiando uno strumento nuovo, la chitarra battente. Mi piace anche ascoltare i brani e cercare di riprodurre ad orecchio i loro accordi”, dice ancora.

MARCELLO CIRILLO PARLA DI RENZO ARBORE: "MI HA INSEGNATO CHE LA MIGLIORE IMPROVVISAZIONE È QUELLA PROVATA”

Con Renzo Arbore un grande rapporto di amicizia. Lui è stato il suo maestro per antonomasia. Cirillo, infatti, ha partecipato a, lo storico programma ideato dal grande Renzo Arbore. “svela.

Poi parla anche di Fiorello, che è tornato in tv con un nuovo programma. "Con un telefonino sta insegnando a tutti cosa voglia dire fare spettacolo. Per quanto mi riguarda, sui social sono molto attivo, perché è l’unico modo per fare vedere il proprio stato di salute, per mostrare ai tuoi fan cosa stai facendo quando sei lontano dalla tv. TikTok? Lo uso poco, mi sento in imbarazzo. Non voglio trasformarmi in uno che utilizza un determinato linguaggio solo per acchiappare followers. Ho provato a mettere alcuni contenuti, ma non gliene frega niente a nessuno”, conclude Cirillo nel corso dell'intervista. ​