Legambiente valuta le performance ambientali delle città italiane, al primo posto Trento, male le metropoli

Qualità dell’aria e dell’acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia: sono queste le aree tematiche dei diciannove indicatori che compongono la graduatoria dei Comuni italiani per performance ambientale. Sono i dati contenuti nel report "Ecosistema Urbano 2023" stilato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, e che prende in considerazione 105 Comuni capoluogo.





LA CLASSIFICA

Al primo posto c’è Trento, seguita da Mantova e Pordenone. Al quarto posto c'è Treviso, a seguire Reggio Emilia. La prima città del Sud è al settimo posto dove si trova Cosenza; Cagliari al 16esimo, Oristano al 22esimo. Bisogna scendere al 42esimo per trovare Milano, che perde 4 posizioni rispetto alla scorsa edizione. 53esimo per Firenze, 58esimo per Genova. Solo all'89 posto la capitale, Roma, su cui pesano l'inquinamento atmosferico, troppe auto e l'alta produzione di rifiuti. Fanalino di coda infine per Caltanissetta, Catania e Palermo.





LE TENDENZE GENERALI

Dati che fotografano le tendenze generali del nostro Paese, che nonostante alcuni miglioramenti, come l'aumento della diffusione della raccolta differenziata e delle piste ciclabili, vede ancora alcune criticità. È il caso, ad esempio, del tasso medio di motorizzazione, che resta quello di trent'anni fa, con 66 auto ogni 100 abitanti e il trasporto pubblico ancora lontano dalle medie europee. Oppure delle perdite nella rete di distribuzione dell'acqua. Le nostre città, sottolinea Legambiente, andrebbero ripensate, anche seguendo l’esempio virtuoso di realtà italiane già esistenti.