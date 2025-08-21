Leoncavallo: anticipato lo sgombero di via Watteau, era programmato per il nove settembre, era lì dal 1994

La polizia esegue l'ordine di sfratto nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano. Gli accessi a via Watteau sono presidiati dalle forze dell'ordine, dalle prime ore del mattino. Lo sfratto era stato nuovamente notificato per il 9 settembre. Ma oggi si è anticipato. Con tutta probabilità si chiude un periodo storico.Il centro sociale più famoso d’Italia, fu fondato a Milano nel 1975 in via Leoncavallo. Da lì venne sgomberato nel 1994, anche quella volta era agosto .Poco dopo si trasferì nell'attuale sede di via Watteau.

Piantedosi: “È ristabilita la legalità”

"Lo sgombero del centro sociale Leoncavallo segna la fine di una lunga stagione di illegalità. Per trent'anni quell'immobile è stato occupato abusivamente. E al danno si è aggiunta la beffa: lo Stato costretto persino a risarcire i danni dell'occupazione. Oggi finalmente viene ristabilita la legalità. Il governo ha una linea chiara: tolleranza zero verso le occupazioni abusive. Dall'inizio del nostro mandato sono già stati sgomberati quasi 4mila immobili. Lo sgombero del Leoncavallo è solo un altro passo di una strategia costante e determinata che porteremo ancora avanti". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

"Decenni di illegalità tollerata, e più volte sostenuta, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: a fuera!". Lo scrive sui suoi social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che da giovane consigliere della Lega lo difendeva.

Lo sfratto del centro sociale di via Watteau era stato spostato un centinaio di volte e lo scorso novembre il ministero dell'Interno era stato condannato a risarcire 3 milioni di euro ai Cabassi, proprietari dell'area, proprio per il mancato sgombero. Chiedendo a sua volta un risarcimento dei tre milioni a Marina Boer, la presidente dell'associazione Mamme del Leoncavallo.

Nei mesi scorsi proprio questa associazione ha presentato una manifestazione d'interesse al Comune per un immobile in via San Dionigi che poteva rappresentare un primo passo per lo spostamento del centro sociale.



