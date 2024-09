Liam e Noel Gallagher avrebbero una sorella segreta. Il racconto lascia tutti senza parole

"Non hanno mai voluto conoscermi". Una donna punta il dito contro i fratelli Gallagher, freschi di reunion. La donna, Emma Davies, in un'intervista Daily Mail, racconta di essere la sorella dei due Oasis. Una bomba che scoppia ad orologeria a poche settimane dal ritorno sulle scene musicali dei due fratelli. La donna, sempre secondo quello che racconta, dice di avere scoperto la verità nel 1995. Emma, quindi, sarebbe figlia di Tommy Gallagher, padre dei due membri degli Oasis. Una relazione extraconiugale mai confermata dai due fratelli, che potrebbero portare in tribunale la donna.

LA REUNION DEGLI OASIS

Attesa da tempo, la reunion degli Oasis, ora più che mai, ha portato i due fratelli in prima posizione. I Gallagher, che in passato hanno litigato di brutto, sono tornati d'amore e d'accordo. Intanto, sono spuntate le dichiarazioni choc di questa donna, 51 anni. "Tutto il clamore che circonda la reunion mi ha riportato molto indietro", ha detto Emma Davies. Sua madre avrebbe avuto una breve relazione con Tommy Gallagher, il padre di Noel, 57 anni, e Liam, 51. Sarà tutto vero?

IL RACCONTO LEGATO ALLA SCOPERTA

Emma, poi, ha raccontato di aver scoperto la presunta parentela con i due Gallagher dopo aver acquistato l'album della band. Lei stessa ha ricostruito i fatti dicendo di essere arrivata a casa con il disco ed in quel momento sua madre decise di svelarle la parentela con i fratelli Oasis.