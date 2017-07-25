Libia, incontro in Francia tra Macron, Sarraj e Haftar

25 luglio 2017, ore 11:09

L'obiettivo del presidente francese è di "riunire l'insieme dei differenti attori libici"

Ricomporre la crisi libica in Francia: è l’ambizioso progetto del presidente francese Emmanuel Macron, che ha invitato Il presidente del consiglio presidenziale libico Fayez Sarraj e e il comandante dell'Esercito nazionale libico Khalifa Haftar oggi pomeriggio alle 16 nel castello di La Celle Saint Cloud, alle porte di Parigi, per un faccia a faccia. 
Il pressing diplomatico del trentanovenne presidente di Francia comincerà alle 15 con un primo colloquio a porte chiuse con Sarraj, a cui ne seguirà alle 15:50 un secondo con Haftar,prima della riunione a quattro e la dichiarazione stampa alle 17:30. La crisi libica contiene due problemi ritenuti "prioritari"dal governo francese: la lotta alla minaccia terroristica e quella contro il traffico di migranti. "La sfida – spiegano fonti dell’Eliseo - e' costruire uno Stato capace di rispondere ai bisogni fondamentali dei libici, che abbia un esercito unificato, come garanzia del controllo del territorio”

