Libia, incontro in Francia tra Macron, Sarraj e Haftar

25 luglio 2017, ore 11:09
L'obiettivo del presidente francese è di "riunire l'insieme dei differenti attori libici"
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Regionali, nelle Marche Acquaroli (Fdi) rivince, Ricci (PD) sconfitto nettamente, l’affluenza in forte calo
In Valle d'Aosta in testa, se pur di poco, la storica lista autonomista Union Valdotaine con il 31,96% delle preferenze. Nessun partito sembra raggiungere il premio di maggioranza. Il centrodestra (Ensemble Insieme - FI e Renaissance, Fdi, Lega) ha il 29,91%
Medio Oriente, Tajani: ”Auspico l’unità di tutto il Parlamento sull’invio di militari italiani a Gaza”
Nell’aula di Montecitorio molti scranni vacanti specie nella maggioranza. Anche tra i banchi del governo non c’era il pienone: presenti solo i sottosegretari Matteo Perego, Tullio Ferrante e Giorgio Silli. Poi è arrivata pure la ministra Anna Maria Bernini
Maurizio Belpietro ai microfoni di RTL 102.5: “Istituzionalmente scorretta la replica del Quirinale. Vicenda inquietante”
Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, è stato raggiunto dal giornalista di RTL 102.5 Alberto Ciapparoni per un commento riguardo all’articolo, a sua firma, in cui viene ricostruito il presunto piano politico di un consigliere del Presidente Mattarella contro Giorgia Meloni.