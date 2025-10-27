Lo schianto sulla Colombo a Roma resta,gravissima l'amica di Beatrice Bellucci, morta a vent'anni

Beatrice Bellucci morta, la sua amica è ancora gravissima ‘ il più recente bollettino medico dell’ospedale romano San Camillo dice testualmente: “È ancora grave, la prognosi resta riservata. Ha lesioni ad arti, addome, torace e pelvi” . Il fatale incidente sulla Colombo a Roma , all’altezza di Piazza dei Navigatori è avvenuto nella serata di venerdì 24 ottobre

"Lesioni ad arti, addome, pelvi e torace"

"La ragazza è entrata nella terapia intensiva della UOC Shock e Trauma la notte del 25 ottobre scorso in seguito a un gravissimo incidente stradale – spiega il dottor Emiliano Cingolani, direttore pro tempore del reparto . Al momento le sue condizioni sono ancora gravi, alla terza giornata post operatoria. Subito dopo l’ingresso in pronto soccorso è stata sottoposta a un intervento multidisciplinare ortopedico e chirurgico di riduzione delle numerose fratture delle ossa lunghe e di asportazione della milza". Attualmente, ha spiegato ancora il dottor Cingolani "le condizioni, nella gravità, sono comunque stabilizzate e il decorso post operatorio è il migliore possibile che ci possiamo aspettare in questo momento, ovviamente in relazione alla gravità complessiva delle lesioni presenti che interessavano gli arti, l'addome, la pelvi e il torace. La prognosi è ancora strettamente riservata vista la vicinanza all'evento traumatico avvenuto solo tre giorni fa".

La ricostruzione del fatto

Sull'incidente sono in corso le indagini della polizia locale di Roma Capitale. La Bmw guidata dal ventiduenne Luca Girimonte si è schiantata contro la Mini Cooper grigia condotta dall'amica di Beatrice Bellucci, che è morta a vent'anni. Al vaglio la dinamica dell'accaduto, gli inquirenti hanno sequestrato i telefonini dei due ragazzi che erano a bordo della Bmw.

Dagli smartphone, innanzitutto, si proverà ad estrapolare il tragitto fatto dalla Bmw prima dello scontro mortale. Potrebbero anche spuntare video che possano confermare l’ipotesi della corsa ad alta velocità. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di zona, in particolare quelle presenti lungo via Colombo e Piazza dei Navigatori, che potrebbero aver immortalato l'incidente o i momenti precedenti. Non è possibile escludere che la Bmw fosse coinvolta in una corsa clandestina. Girimonte è indagato per omicidio stradale, sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici, è risultato negativo.



