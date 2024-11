Luca Zingaretti torna sul set. Mentre si attende la data d’uscita del suo primo film da regista “La casa degli sguardi”, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, l’attore romano è impegnato nelle riprese della serie “Il capo perfetto”. Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

Luca Zingaretti torna sul set. Mentre si attende la data d’uscita del suo primo film da regista “La casa degli sguardi”, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, l’attore romano è impegnato nelle riprese della serie “Il capo perfetto”. La serie in sei episodi sarà prodotta da Cattleya e girata tra Rubiera (Reggio Emilia), Modena e Sassuolo. Diretta da Roan Johnson e Niccolò Falsetti, è basata sul film spagnolo El Buen Patrón con Javier Bardem e di Fernando León de Aranoa, che qui firma il soggetto di serie.



IL CAPO PERFETTO, TRAMA E CAST

La sinossi diffusa in questi giorni vede protagonista Giulio Zagni, ossia “il capo perfetto”che dà il nome alla serie. Amici, parenti, dipendenti possono andare fuori strada, tanto c’è sempre lui a sistemare le cose, costi quel che costi. Ma quando questo meccanismo perfettamente oliato si inceppa, la vita professionale e famigliare di questo imprenditore modello della Motor Valley va improvvisamente fuori controllo. Tra imprevisti tragicomici e colpi di genio, Giulio dovrà trovare il modo di rimettersi in pista. Nel cast, accanto a Zingaretti, ci saranno Francesco Colella, Giovanni Esposito, Alessia Giuliani, Carmine Buschini, Alberto Boubakar Malanchino, Sara Drago, Cristina Cappelli, Sara Mondello, Anna Bisciari e Cristina Parku.





IL CAPO PERFETTO, DATA DI USCITA

Non abbiamo ancora a disposizione una data di uscita ufficiale ma possiamo immaginare di poter vedere Il capo perfetto su Netflix nel 2026. Zingaretti, che nel piccolo schermo ha raggiunto la notorietà nel ruolo del Commissario Montalbano, negli ultimi tempi si è dimostrato molto a suo agio nelle serie per le piattaforme streaming. Vedremo come se la caverà ora nel ruolo del Capo perfetto.