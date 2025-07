Manuel Agnelli: "Dopo X Factor una marea di selfie"

Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours e giudice del talent X Factor, è stato ospite a "E poi c'è Cattelan", in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì in seconda serata su Sky Uno HD. L'artista si è sottoposto all’intervista di Alessandro Cattelan, al quale ha raccontato della popolarità seguita alla sua esperienza da giudice 'cattivo' di X Factor, dall’esplosione sui social – lui che sui social non c’è -fino alla gente di tutte le età che ha preso a fermarlo per strada: "Dopo X Factor sono più occupato, se non altro a fare selfie per la strada".