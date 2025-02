Marcella Bella a Sanremo 2025, il significato di “Pelle Diamante”, il testo della canzone

Torna in gara dopo 18 anni dalla sua ultima volta a Sanremo. Marcella Bella, alla nona volta all’Ariston, porta un brano scritto da lei.





DI COSA PARLA IL BRANO DI MARCELLA BELLA?

Il brano esprime un forte senso di indipendenza e determinazione. La protagonista del brano descrive se stessa come una persona che non ha bisogno di approvazione esterna o di affetto, ma che è consapevole dei propri difetti e delle proprie qualità. Nonostante la sua apparente durezza ("stronza, forse"), rivela una natura sorprendente e combattiva, pronta a lottare per se stessa. L'idea di essere "forte, tosta, indipendente" ricorre spesso, sottolineando che la protagonista si definisce attraverso la sua forza e resistenza, ma senza dimenticare la sua vulnerabilità. La frase "pelle come diamante" suggerisce una persona che, nonostante le difficoltà, non si lascia scalfire facilmente. Inoltre, il testo parla anche di un lato più complesso della personalità, quello che non viene immediatamente percepito dagli altri. La canzone sembra anche trattare il gioco di potere nelle relazioni, con un misto di seduzione e consapevolezza del proprio valore. La protagonista si mostra come una persona che, pur affrontando sfide e apparendo dura, è pronta a dare il suo cuore, anche se ciò potrebbe comportare degli errori. Alla fine, l'importanza della propria autostima emerge come il messaggio principale, in cui la protagonista riconosce i propri difetti ma resta comunque sicura della sua forza interiore. La canzone di Marcella Bella è un inno alla resilienza e all'autosufficienza, ma anche alla complessità e alla capacità di sorprendere.





Durante la serata delle cover di venerdì 14 febbraio, Marcella Bella canterà “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano, brano scritto musicalmente da Gianni Bella, il fratello di Marcella. Con lei saranno sul palco dell’Ariston i gemelli violinisti siciliani Mirko e Valerio Lucia, i Twin Violins.