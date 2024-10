Matrimoni vietati tra dipendenti, lo Ior licenzia una coppia sposata da pochi mesi per il nuovo regolamento interno

Due dipendenti dell'Istituto per le Opere di Religione, l’ente che gestisce la banca e i beni de Vaticano sono stati licenziati per essersi sposati. Il provvedimento è stato subito contestato dai legali della coppia. I due si sono innamorati nella sede di lavoro, secondo i regolamenti interni il matrimonio è vietato, non lo era però in data dello sposalizio. Lo Ior sottolinea che è stata una difficile decisione di recedere dal rapporto di lavoro con entrambi i dipendenti per la perdita dei requisiti di assunzione. La formazione di una coppia coniugale fra i dipendenti è infatti palesemente in contraddizione con il Regolamento vigente all'interno dell'Istituto, il cui primo obiettivo è quello di ovviare al rischio reputazionale di accuse di familismo e conseguentemente di garantire trattamenti imparziali tra i dipendenti e di evitare il possibile insorgere di situazioni di conflitti di interesse nella operatività dell'Istituto, a protezione della propria integrità e del servizio per i propri clienti". Tale decisione, "intrapresa con profondo rammarico, è stata dettata dalla necessità di preservare la trasparenza e l'imparzialità nelle attività dell'Istituto, che ha un ‘unica sede ove operano circa 100 dipendenti. La coppia viene da due divorzi, e porta in dote tre figli avuti in precedenza. Lo Ior aveva proposto loro le dimissioni di uno dei due, ma dal canto loro i bancari hanno deciso, in pratica, di difendere gli stipendi di entrambi.