Maxi operazione contro la 'ndrangheta a Cosenza e provincia, 200 arresti e sequestri per 72 milioni

Per Cosenza e diversi paesi della provincia il risveglio è stato traumatico. Quando ancora era buio, prima che sorgesse l’aria, è scattata una maxi operazione contro la ‘ndrangheta . Decine gli agenti impegnati e dispiegati sul territorio, impiegati uomini e donne appartenenti a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza; l’azione è stata disposta e coordinata dalla Procura Antimafia di Catanzaro e ha seminato il panico in una parte della società. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse da Giudice per le Indagini Preliminari del capoluogo su richiesta della DDA, direzione distrettuale antimafia, diretta da Nicola Gratteri.

ELENCO DI ACCUSE

Le accuse, come spesso accade in questi casi, sono numerose e variegate: c’è l’associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, organizzazione illecita di giochi anche d'azzardo e di scommesse, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni e valori. Durante la stessa operazione, è stato eseguito anche un massiccio sequestro di beni mobili ed immobili per un valore di 72 milioni di euro. Il sequestro e' stato attuato dai finanzieri del Gico, gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata del Comando provinciale di Catanzaro. Il provvedimento di sequestro è stato disposto dal magistrato della Dda ed ha carattere preventivo d'urgenza. Successivamente, dunque, dovrà essere sottoposto al vaglio del Giudice distrettuale per le indagini preliminari. I beni sequestrati consistono in liquidità depositate su conti correnti, aziende e società varie.