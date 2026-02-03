Mediaset a tutto campo contro Fabrizio Corona, adesso non esiste, oscurati i suoi canali e profili social

Gabriele Manzo

03 febbraio 2026, ore 13:00

Da Google a TikTok, l'ufficio legale di Mediaset è riuscito a rimuovere tutto, la procura di Milano indaga per concorso in diffamazione su alcuni manager di Google

Fabrizio Corona non esiste. Niente più traccia di Fabrizio Corona e Falsissimo su Instagram. Nelle ultime ore, diverse piattaforme digitali stanno rimuovendo e oscurando i suoi profili social . Su Instagram niente più post, né sul suo profilo personale, né nella pagina Falsissimo dove le ultime puntate avevano scatenato una reazione legale di Mediaset e di Alfonso Signorini. E’ un fatto senza precedenti, il caso sta diventando un uno contro tutti. E' stata un'azione dell'ufficio legale di Mediaset, ,a portare, sia Google a rimuovere tutti i contenuti del format Falsissimo di Fabrizio Corona da YouTube, sia Meta a bloccare il profilo Instagram dell'ex re dei paparazzi. Rimosso, infine, anche quello su TikTok.L’ Ufficio legale di Mediaset ha fatto presente ai colossi del web, attraverso diffide, più violazioni da parte dell'ex agente fotografico, sia per quanto riguarda il copyright che per contenuti diffamatori e messaggi di odio. La Procura di Milano, intanto, sulla base delle denunce arrivate, ha anche aperto nei giorni scorsi un'inchiesta per concorso in diffamazione con Corona e ricettazione di immagini e chat a carico di alcuni manager di Google.



 L’iter giudiziario

I colossi del web,dopo diffide e denunce, come Google, Meta e TikTok, in forma di autotutela da eventuali altre azioni legali, hanno deciso di rimuovere contenuti e profili di Corona. L'ex re dei paparazzi ieri sera aveva pubblicato nuovamente sul canale YouTube del suo format 'Falsissimo' la puntata in cui attaccava noti conduttori di trasmissioni Mediaset e la famiglia Berlusconi, tornando a parlare anche di Alfonso Signorini. Come aveva anticipato nei giorni scorsi. Mediaset, attraverso una diffida per violazione di copyright, aveva già ottenuto la rimozione di quell'ultima puntata. Corona, però, sul canale social, dopo averlo già annunciato con vari video e post su Instagram, l'aveva ripubblicata scrivendo all'inizio: "Rimettiamo qui la puntata intera senza le immagini contestate". In più, ha detto di aver aggiunto anche una parte sempre su Signorini. Il 26 gennaio, il giudice civile di Milano Roberto Pertile con un provvedimento di inibitoria aveva ordinato a Corona di rimuovere i contenuti "diffamatori" su Signorini, di non pubblicarne altri e di consegnare tutto il materiale. I legali del conduttore, gli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, che hanno presentato anche loro una serie di denunce, avevano lamentato subito violazioni dell'ordinanza civile, contro cui la difesa di Corona a breve depositerà un reclamo. E spetterà ad un collegio di giudici civili decidere sul ricorso. Nel frattempo in Procura sono aperti più filoni di indagini, che vanno dalle accuse di revenge porn e diffamazione aggravata a carico dell'ex re dei paparazzi, alla tranche per violenza sessuale ed estorsione che vede indagato Signorini denunciato dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno.

Una censura a tutto campo

Per ora Corona non ha espresso commenti, ma c’è uno dei suoi avvocati che ha detto: “E' un'operazione di censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell'Italia, ma le persone hanno capito che l'obiettivo era solo quello di metterlo a tacere e io vedo, quando mi fermano in strada, che sono tutti con Fabrizio". Così Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona.

