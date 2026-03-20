Milano: il tram che ha tradito i desideri era probabilmente guidato dal conducente al telefono

Sempre più un errore umano , anche se nel video della telecamera del tram deragliato a Milano è stata rilevata un'anomalia, un possibile blackout, che potrebbe aver contribuito all'incidente. Il conducente del tram , però, sarebbe stato al telefono fino ad almeno 12 secondi p rima dello schianto. È quanto sarebbe emerso dall’analisi dei tabulati effettuata dagli inquirenti per verificare se dietro l’incidente con due vittime e 50 feriti possa esserci la distrazione del macchinista. Una circostanza che i rappresentanti legali del 60enne Pietro Montemurro hanno escluso. In ogni caso è vietato ai conducenti usare il telefono in servizio.

La scatola nera chiarirà tutto

Gli agenti della polizia locale, coordinati dalle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara, indagano per ricostruire passo dopo passo i momenti dell’incidente, in attesa di ricevere dati più precisi dall’analisi della scatola nera del mezzo. Secondo la dashcam del taxi che ha registrato il momento dello schianto, alle 16.11 e 25 secondi del 27 febbraio il tram si è inserito nello scambio dei binari finendo a una velocità di circa 50km/h contro un palazzo.

La telefonata

Da quanto rilevato nell’analisi del cellulare di Montemurro, il tranviere ha parlato al telefono per 3 minuti e 40 secondi con il collega che gli aveva dato il cambio circa mezz’ora prima, per raccontargli dell’infortunio al piede che ha subito durante le operazioni di carico a bordo di una persona disabile con la carrozzina. C’è una testimonianza sull'incidente : "Andava fortissimo, ma perché correva così forte?", ha raccontato Flor Calderon, rimasta ferita.

Il malore

Subito dopo l’incidente, il 60enne macchinista ha dichiarato di aver perso il controllo del tram 9 per un malore, una sincope vasovagale che sarebbe stata causata dal trauma all’alluce e che gli avrebbe fatto perdere i sensi.Secondo quanto sostenuto dalla difesa, quella chiamata sarebbe stata però interrotta almeno un minuto e mezzo prima dell’incidente.“Al momento dell’impatto posso escludere che fosse al telefono”, ha dichiarato l’avvocato Mirko Mazzali, uno dei rappresentanti legali di Montemurro, indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose, che di fronte ai pm si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Le indagini sull’incidente

Il collega con cui è stato al telefono ha dichiarato agli agenti che l’hanno sentito la prima volta di aver salutato il 60enne senza però ricevere risposta. Non è escluso dunque che il macchinista abbia perso conoscenza proprio mentre era al telefono. Tra i punti al centro degli accertamenti sull’incidente a Milano c’è anche la mancata comunicazione del malore alla centrale operativa Atm.



