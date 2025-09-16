Miss Italia 2025, vince Katia Buchicchio: chi è, quanti anni è, dove vive

Massimo Galanto

16 settembre 2025, ore 11:30

Tutto sulla ragazza incoronata ieri sera nello storico concorso di bellezza

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025. Alta 1.75, originaria di Anzi, in provincia di Potenza, la 18enne è stata incoronata ieri sera dalla patron del Concorso, Patrizia Mirigliani, e dalla presidente della giuria, Francesca Pascale, sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio, in diretta in eurovisione su Rtv San Marino, Rayplay e Media Dab. La giovane lucana è stata scelta dalla giuria dell'86ma edizione del Concorso (la numero 80 con il nome di Miss Italia) dopo essere arrivata alle finali del Concorso con il titolo di Miss Basilicata. Sul podio anche Miss Umbria, Fanny Tardioli, e Miss Marche, Asia Campanelli.

Chi è Katia Buchicchio?

Katia è iscritta al primo anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria e ha incantato la giuria con la sua bellezza autentica. Oltre a studiare, Miss Italia 2025 coltiva la passione per il ricamo e il cucito, un'arte che le è stata tramandata dalle nonne e dalle zie e che fa parte della cultura della terra da cui proviene. Fidanzata con Michael, Katia ha dedicato la vittoria al padre Antonio: "È il mio manager che mi ha accompagnato in tutte le selezioni a cui ho partecipato. Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo".

La prima volta della Basilicata

Per la Basilicata si tratta del primo trionfo a Miss Italia. Le regioni che hanno collezionato il maggior numero di titoli fino ad oggi sono il Lazio con 13 miss, la Lombardia e la Sicilia con 11 ragazze. Seguono il Veneto e la Toscana con 6, il Friuli, la Calabria e il Piemonte con 5, le Marche e la Campania con 4, l'Emilia Romagna, la Liguria, la Sardegna, l'Umbria e il Trentino Alto Adige con 2, la Puglia e l'Abruzzo con una sola miss. Il titolo non è mai stato vinto da Molise e Valle d'Aosta.

La finale di Miss Italia 2025

 La finale di Miss Italia 2025 è stata presentata da Nunzia De Girolamo. Tra gli ospiti Guè, Rkomi, Serhat e Senhit, Samuel Peron e Veera Kinnunen, già protagonisti del programma di Rai 1 Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci.

