Mondiali di sci, l'Italia vince la medaglia d'oro nel parallelo a squadre miste, battuta la Svizzera in finale

Una giornata storica per lo sport italiano. Ai Mondiali di sci alpino di Saalbach, il team azzurro, per la prima volta, ha vinto la medaglia d'oro nel parallelo a squadre miste. Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite hanno battuto in finale la Svizzera grazie alla migliore combinazione dei tempi, dopo un 2 a 2 in pista. I tempi della prima e dell'ultima gara sono state decisivi: 25.43 per la 18enne Giorgia Collomb e 24.48 per Alex Vinatzer. In totale 49.91, 45 centesimi in meno rispetto alla somma dei tempi di Luca Aerni e Delphine Darbellay che avevano battuto Della Vite e Della Mea. Medaglia di bronzo, invece, alla Svezia che ha battuto gli Stati Uniti.





IL PERCORSO DELL'ITALIA

Dopo l'ottavo di finale superato per 4 a 0 contro l'Ucraina, il quartetto azzurro ha saputo avere la meglio per 3 a 1 sulla Francia nei quarti, con la vittoriosa sfida con la Svezia a spalancare le porte verso la finale per l'oro. Un duello, quello con Sara Hector e compagni, vinto dagli azzurri per la miglior somma di tempi dopo il 2 a 2 in pista, con vittorie di Della Mea e Collomb. Ma un centesimo in meno ha permesso all'Italia di approdare alla finale. Il programma dei Campionati Mondiali di Saalbach prosegue domani con le prove cronometrate della discesa femminile (alle 10) e maschile (alle 12).





LE EMOZIONI DEGLI AZZURRI

Filippo Della Vite nell'intervista post gara ha esternato tutta la sua felicità per la vittoria e ha fissato già il prossimo obbiettivo: "tra un anno ci sono le Olimpiadi di Cortina, l'evento più importante della nostra vita. Abbiamo dimostrato di esserci e vogliamo festeggiare ancora". Classe 2006, la giovanissima Giorgia Collomb è stata la trascinatrice della squadra vincendo in finale il primo scontro con la temutissima elvetica Wendy Holdener. "Devo ancora realizzare tutto questo, è tutto troppo veloce. Solo l'altro giorno ci siamo allenati e ci sentivamo veloci. Oggi vedere di essere in effetti così pronti è stato gratificante. Ho fatto un po' fatica ad adattarmi al cancelletto - ha raccontato Giorgia - ma poi ho dato il mio massimo". Il gardenese Alex Vinatzer ha invece dato in finale il punto decisivo all'Italia: "Il livello della gara è stato altissimo", ha confermato Alex "ma man mano che prendevo confidenza con il materiale è stato tutto più semplice. Abbiamo davvero dovuto fare del nostro meglio". Seconda medaglia nella disciplina anche per Lara Della Mea, friulana di Tarvisio: "Mi sono divertita tantissimo, siamo un team bellissimo e ci siamo caricati a vicenda. E' stato davvero bello. E' incredibile essere medaglia d'oro, non ce l'aspettavamo ma abbiamo dato davvero tutto".