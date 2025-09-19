Monza: docente prende in giro alunno con disabilità mentale, azione disciplinare e 3000 euro di multa

Una vicenda dolorosa, di una tristezza e miseria unica, che mette in luce i limiti da non oltrepassare mai nell’ambiente scolastico e sul rispetto dovuto agli studenti più fragili.

Cinque euro per riprendere un ragazzo con disabilità mentre falliva negli esercizi di educazione fisica. È questa la proposta che ha portato alla condanna disciplinare di un insegnante di scienze motorie, confermata dal T ribunale di Monza con sentenza n. 1035/2025 del 12 settembre scorso.

I fatti contestati, il comportamento inaudito del docente

Ci sono due episodi distinti che hanno portato alla contestazione disciplinare. Il primo riguarda un comportamento tenuto dal docente durante una lezione di educazione fisica: l’insegnante si era rivolto a uno studente della classe terza con frasi umilianti e sarcastiche. Secondo la segnalazione presentata dall’alunno e confermata dal padre, il professore aveva proposto al ragazzo di realizzare un video dei suoi tentativi di salto in cambio di denaro, cinque euro, aggiungendo commenti offensivi sul peso corporeo dello studente.

Ecco quanto riportato nella sentenza: “lo studente riportava che durante la lezione l’insegnante si rivolgeva dicendogli “ti do 5 euro se mi fai fare un video dove provi a saltare in alto così che possa tirarmi su di morale quando sono triste”, riferendosi all’esercizio di pallavolo che stavano eseguendo. Lo studente gli rispondeva: “no prof., ma cosa sta dicendo!?” e il docente replicava: “se vuoi te ne do anche 10”, aggiungendo “devi togliere quella zavorra che hai addosso”, riferendosi al peso.

Il secondo addebito è riferito alla gestione del registro elettronico: nonostante il trimestre fosse quasi concluso, il docente aveva inserito le valutazioni di un solo studente dell’intera classe. La dirigente scolastica, verificando il sistema informatico ad aprile 2023, aveva riscontrato la grave mancanza che comprometteva il diritto degli studenti a una valutazione trasparente e tempestiva.

La decisione del giudice

Il Giudice del Lavoro ha ritenuto particolarmente grave il comportamento tenuto nei confronti dello studente, che presentava difficoltà motorie dovute al sovrappeso e un lieve ritardo mentale. La sentenza sottolinea come le frasi pronunciate dall’insegnante fossero “oggettivamente antitetiche rispetto a qualsiasi fine tecnico o didattico” e risultassero offensive perché usate davanti all’intera classe durante un esercizio risultato difficoltoso per l’alunno.

Riguardo alla mancanza di voti nel registro elettronico, il tribunale ha evidenziato come questa violazione comprometta il sistema di autovalutazione degli studenti, impedendo loro di “individuare i propri punti di forza e di debolezza”. Il docente, che in sede di audizione aveva giustificato l’accaduto come “mero errore materiale”, non è riuscito a fornire alcuna traccia dell’esistenza delle valutazioni mancanti.

La sanzione della censura, irrogata dalla dirigente scolastica, considerata la più lieve tra quelle previste, è stata ritenuta proporzionata e rispettosa del principio di gradualità. L’insegnante è stato condannato al pagamento delle spese processuali per circa 3mila euro.



