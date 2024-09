Morte di Andrea Purgatori: “una catastrofica sequela di errori e omissioni”

Sono arrivati i risultati della perizia medico – legale per stabilire le cause della morte del giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio 2023. Nel procedimento sono indagati quattro medici con l’accusa di omicidio colposo: il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudani.

I RISULTATI DELLA PERIZIA

La perizia ha evidenziato che “I neuroradiologi indagati refertarono non correttamente l’esame di risonanza magnetica dell’8 maggio, del 6 giugno e dell’8 luglio 2023. Il cardiologo Laudani effettuò approfondimenti diagnostici insufficienti’’ e da lui in particolare ci fu una ''catastrofica sequela di errori ed omissioni’”.

In merito al ricovero del luglio del 2023, i periti scrivono che Purgatori “viene dimesso apparentemente senza visionare i risultati di un prelievo effettuato il giorno 19, dove i rileva la severa anemia che avrebbe controindicato la dimissione. Una anemia dovuta alla catastrofica sequela di errori ed omissioni”

Secondo la perizia “un corretto trattamento diagnostico-terapeutico avrebbe consentito al paziente Purgatori un periodo di sopravvivenza superiore a quanto ebbe a verificarsi”.

Secondo le conclusioni della perizia, l’endocardite, che fu la causa del decesso di Purgatori “avrebbe potuto essere individuata più tempestivamente e debellata con una efficace cura antibiotica”.

LA VICENDA

Andrea Purgatori, noto giornalista, è morto il 19 luglio 2023. Le circostanze del suo decesso sono state sin da subito al centro di una lunga indagine. Come sostenuto, fin dall’inizio, dalla famiglia, i medici avrebbero sbagliato diagnosi e conseguente cura. Dopo una denuncia presentata dai familiari è partita una indagine approfondita per accertare le responsabilità e le cause del decesso. Nei confronti dei quattro medici indagati, che operano in una struttura di diagnostica della Capitale, l'accusa è di omicidio colposo.

Lo avrebbe ucciso un’endocardite infettiva che si sarebbe potuta curare con degli antibiotici. Questa conclusione è arrivata dalla perizia della procura di Roma. La malattia, hanno chiarito in sostanza i periti, non è stata mai diagnosticata ma sarebbe stata possibile debellarla “con una efficace cura antibiotica”.