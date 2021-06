Morto il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, aveva 77 anni

La notizia è stata data dalla famiglia reale con un comunicato: “La Real Casa di Savoia annuncia: questa mattina si è spento, in Arezzo, S.A.R. il principe Amedeo, duca di Savoia e duca d’Aosta”. ll principe Amedeo di Savoia, noto anche con i titoli di cortesia di duca d’Aosta, principe della Cisterna e di Belriguardo, marchese di Voghera e conte di Ponderano, aveva 77 anni. Il duca Amedeo si è spento per un arresto cardiaco la notte scorsa all’ospedale San Donato di Arezzo, dove era stato ricoverato lo scorso 27 maggio per un intervento chirurgico. Amedeo di Savoia-Aosta era nato a Firenze il 27 settembre 1943. Figlio di Aimone di Savoia, che fu per un breve periodo re di Croazia, è stato un imprenditore agricolo ed ha svolto il ruolo di consulente, consigliere d’amministrazione e presidente per alcune società. Nel 2006 ha rivendicato per sé il titolo di duca di Savoia e il ruolo di Capo della Real Casa, in disputa con Vittorio Emanuele di Savoia.





Una vita non sempre regale

Quando ancora non aveva compiuto un anno il principe Amedeo fu internato a Hirschegg insieme alla madre Irene di Grecia e le cugine Margherita e Maria Cristina, per volere dei nazisti e su ordine di Heinrich Himmler. Quando fu liberato un anno dopo, nel 1945, passò alcune settimane in Svizzera e rientrò con la madre in Italia nel mese di luglio. Studiò presso il Collegio alle Querce di Firenze e al Seaford College in Inghilterra, poi presso il Collegio Navale Morosini di Venezia e all’Accademia Navale di Livorno. Dopodiché si imbarcò con il grado di ufficiale di complemento della Marina Militare nell’Atlantico e nel Mediterraneo. Si laureò in Scienze politiche all’università di Firenze. Amedeo di Savoia fu corteggiato da diversi politici per le candidature alle elezioni politiche o amministrative nel corso degli anni ’90, ma rifiutò più volte scegliendo di mantenere una posizione super partes. Ha vissuto a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, fino alla sua morte.