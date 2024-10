MotoGp, Bagnaia approfitta della caduta di Acosta e si porta a casa la Sprint Race, quarto il leader del mondiale Martin

Pedro Acosta dovrà attendere ancora per la sua prima vittoria in MotoGP. A soli 20 anni, il talento di Mazarron, figlio di un pescatore, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per trionfare, ma la sua occasione in Giappone è sfumata a quattro giri dalla fine della gara Sprint. Mentre era in testa, una caduta lo ha privato del successo che avrebbe coronato perfettamente la sua prima pole position nella classe regina, conquistata il giorno precedente. La KTM sembrava pronta a interrompere il dominio Ducati, ma alla fine è stata proprio la casa di Borgo Panigale a ottenere l'ennesima tripletta.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Bagnaia ha commentato la gara spiegando le difficoltà incontrate: "È stata una corsa complicata. Abbiamo dovuto ridurre un po' la potenza per comprendere meglio il comportamento della moto in queste condizioni. Non era il momento di prendere rischi inutili". Il campione del mondo ha raccontato come stesse rallentando per raffreddare la gomma anteriore quando Acosta è scivolato. Ha poi sottolineato l'importanza della vittoria: "Questo format non è tra i miei preferiti, ma ho lavorato duramente per essere competitivo fin da subito, e i risultati stanno arrivando". Jorge Martin, partito dall'undicesima posizione in griglia, è riuscito a risalire fino al quarto posto. "È stato un sabato difficile, soprattutto nelle qualifiche. Quando ha ripreso a piovere, ho perso un po' di ritmo. Meglio non rischiare troppo: ho imparato molto che potrà essere utile domani", ha dichiarato il leader del mondiale. Marc Marquez, soddisfatto del terzo posto, ha raccontato il duello con Bastianini: "Avevo il ritmo per restare con i primi, ma stando dietro a Enea le gomme si sono surriscaldate. Ho cercato di superarlo alla curva 9, ma alla fine ha difeso bene la sua posizione". Infine, Acosta ha espresso tutto il suo rammarico per l'occasione persa: "Ho commesso un errore. Sono uscito largo alla curva 6 e poi alla curva 7, dove sono caduto. È un peccato, ma andavamo forte e questo mi dà fiducia per la gara di domani".