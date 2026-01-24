Multe stradali al top negli ultimi cinque anni: ai comuni sono arrivati 8 miliardi e mezzo

Multe stradali al top negli ultimi cinque anni: ai comuni sono arrivati 8 miliardi e mezzo

Multe stradali al top negli ultimi cinque anni: ai comuni sono arrivati 8 miliardi e mezzo Photo Credit: ANSA/TINO ROMANO

Redazione Web

24 gennaio 2026, ore 17:35

La cifra a cittadino è di 142 euro, neonati compresi. Nel 2025, incassi in calo

Nel 2025 gli incassi degli enti locali garantiti dalle multe stradali sfiorano quota 1,9 miliardi di euro, in calo del -4,4% rispetto al 2024. Ma negli ultimi 5 anni gli italiani, a titolo di sanzioni per violazione al Codice della strada, hanno versato nelle casse dei comuni un totale di 8,5 miliardi di euro: praticamente 142 euro a cittadino residente, neonati compresi. I dati arrivano dal Codacons, che diffonde i numeri definitivi per il 2025 dichiarati dagli enti locali a titolo di "Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie". Lo scorso anno nelle casse di Province, Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni sono entrati grazie alle multe stradali un totale di 1,89 miliardi di euro, con una riduzione del -4,4% rispetto al gettito da 1,98 miliardi del 2024, pari a minori incassi per circa 88 milioni di euro, analizza il Codacons.

Quali sono le regioni più multate?

A livello regionale la Lombardia, con 455,8 milioni di euro, si conferma la regione leader delle multe, con oltre il doppio dei proventi della Toscana, al secondo posto con 208 milioni di euro. Al terzo posto l'Emilia Romagna, con 192 milioni di euro di incassi. Fanalino di coda la Valle d'Aosta, con entrate per 2,7 milioni di euro. Per quanto riguarda le grandi città con oltre 250mila abitanti, il primato spetta a Milano con incassi nel 2025 per 169,7 milioni di euro, seguita da Roma (118,7 milioni) e Firenze (64 milioni). I piccoli Comuni, quelli con meno di 5mila abitanti, hanno ottenuto 105 milioni di euro grazie alle multe stradali, 137 milioni i Comuni tra 5mila e 10mila abitanti, quasi 187 milioni quelli tra 10mila e 20mila, cifra che sale a 325 milioni di euro per gli enti tra 20mila e 60mila abitanti, 310 milioni i Comuni tra 60mila e 250mila residenti. Nel confronto con l'anno precedente (2024) la Calabria è stata la regione col calo più marcato degli incassi (-14,4%), seguita da Lazio (-12,3%) e Sicilia (-8,5%), mentre il Molise ha visto crescere i proventi degli enti locali del +62,9% (da 2,4 a 4 milioni di euro), +22% la Sardegna, +19% l'Abruzzo. Tra le grandi città la flessione più forte delle entrate è quella di Bari (-25,4% sul 2024), Palermo (-19,5%) e Roma (-18,5%), mentre a Firenze gli incassi sono saliti del +4,1% in un anno, rileva il Codacons. Rispetto alla popolazione residente, sono proprio i grandi comuni, quelli con oltre 250mila abitanti, che su base annua registrano la più alta riduzione degli incassi da multe stradali: in media -11,3% sul 2024.

Nell'ultimo anno calo delle entrate: perché?

Il calo delle entrate da contravvenzioni registrato nell'ultimo anno è da attribuire non tanto alle novità introdotte a dicembre 2024 dal nuovo Codice della strada, quanto ai nuovi limiti imposti agli enti locali per l'installazione degli autovelox, in vigore dallo scorso giugno, ma soprattutto è dovuto allo spegnimento di molti apparecchi di rilevazione della velocità in tutta Italia dopo le sentenze della Cassazione che hanno decretato la nullità delle sanzioni elevate da autovelox non omologati, nodo che ancora oggi resta irrisolto, evidenzia il Codacons. Gli incassi degli enti locali legati alle multe per violazione del Codice della strada sono saliti costantemente negli ultimi anni: nel 2021, anno ancora caratterizzato dai limiti alla circolazione imposti dall'emergenza Covid, le entrate sono state pari a 1,2 miliardi di euro, per poi salire a 1,6 miliardi nel 2022, 1,77 miliardi nel 2023, arrivando a 1,98 miliardi del 2024, per poi calare lievemente nel 2025 a 1,90 miliardi. Complessivamente, quindi, gli italiani hanno pagato negli ultimi 5 anni circa 8,5 miliardi di euro a titolo di sanzioni stradali: in pratica - calcola il Codacons - una media di 142 euro a cittadino residente, neonati compresi Tra le regioni, Lombardia leader delle multe A livello regionale la Lombardia, con 455,8 milioni di euro, si conferma la regione leader delle multe, con oltre il doppio dei proventi della Toscana, al secondo posto con 208 milioni di euro. Al terzo posto l'Emilia Romagna, con 192 milioni di euro di incassi. Fanalino di coda la Valle d'Aosta, con entrate per 2,7 milioni di euro. Per quanto riguarda le grandi città con oltre 250mila abitanti, il primato spetta a Milano con incassi nel 2025 per 169,7 milioni di euro, seguita da Roma (118,7 milioni) e Firenze (64 milioni). I piccoli Comuni, quelli con meno di 5mila abitanti, hanno ottenuto 105 milioni di euro grazie alle multe stradali, 137 milioni i Comuni tra 5mila e 10mila abitanti, quasi 187 milioni quelli tra 10mila e 20mila, cifra che sale a 325 milioni di euro per gli enti tra 20mila e 60mila abitanti, 310 milioni i Comuni tra 60mila e 250mila residenti. Incassi in calo soprattutto nelle grandi città Per quanto riguarda le grandi città con oltre 250mila abitanti, il primato spetta a Milano con incassi nel 2025 per 169,7 milioni di euro, seguita da Roma (118,7 milioni) e Firenze (64 milioni). I piccoli Comuni, quelli con meno di 5mila abitanti, hanno ottenuto 105 milioni di euro grazie alle multe stradali, 137 milioni i Comuni tra 5mila e 10mila abitanti, quasi 187 milioni quelli tra 10mila e 20mila, cifra che sale a 325 milioni di euro per gli enti tra 20mila e 60mila abitanti, 310 milioni i Comuni tra 60mila e 250mila residenti. Il calo delle entrate da contravvenzioni registrato nell'ultimo anno è da attribuire non tanto alle novità introdotte a dicembre 2024 dal nuovo Codice della strada, quanto ai nuovi limiti imposti agli enti locali per l'installazione degli autovelox, in vigore dallo scorso giugno, ma soprattutto è dovuto allo spegnimento di molti apparecchi di rilevazione della velocità in tutta Italia dopo le sentenze della Cassazione che hanno decretato la nullità delle sanzioni elevate da autovelox non omologati, nodo che ancora oggi resta irrisolto, evidenzia il Codacons. Gli incassi degli enti locali legati alle multe per violazione del Codice della strada sono saliti costantemente negli ultimi anni: nel 2021, anno ancora caratterizzato dai limiti alla circolazione imposti dall'emergenza Covid, le entrate sono state pari a 1,2 miliardi di euro, per poi salire a 1,6 miliardi nel 2022, 1,77 miliardi nel 2023, arrivando a 1,98 miliardi del 2024, per poi calare lievemente nel 2025 a 1,90 miliardi. Complessivamente, quindi, gli italiani hanno pagato negli ultimi 5 anni circa 8,5 miliardi di euro a titolo di sanzioni stradali: in pratica - calcola il Codacons - una media di 142 euro a cittadino residente, neonati compresi.

Argomenti

autovelox
entilocali
Milano
multe
Roma

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Donnavventura Reporter Experience, immersione completa in Egitto. I templi, le città, il Nilo

    Donnavventura Reporter Experience, immersione completa in Egitto. I templi, le città, il Nilo

  • Italia e Germania più vicine, dopo il vertice Meloni - Merz , ma non contro Trump, critiche tedesche al "Board of peace"

    Italia e Germania più vicine, dopo il vertice Meloni - Merz , ma non contro Trump, critiche tedesche al "Board of peace"

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: aperte le vendite anche per la data all'Arena di Verona del 1° settembre

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: aperte le vendite anche per la data all'Arena di Verona del 1° settembre

  • Giusy Ferreri presenta in diretta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Musica Classica”

    Giusy Ferreri presenta in diretta a RTL 102.5 il nuovo singolo “Musica Classica”

  • Minneapolis, l’Ice arresta minori: un bambino di 5 anni di usato come esca

    Minneapolis, l’Ice arresta minori: un bambino di 5 anni di origine ecuadoriano usato come esca

  • Crans-Montana, dimessi dal Niguarda i primi due ragazzi ustionati. Bertolaso, "presto torneranno a scuola"

    Crans-Montana, dimessi dal Niguarda i primi due ragazzi ustionati. Bertolaso, "presto torneranno a scuola"

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Anche a vent’anni si muore” di Blanco, “Introvabile” di Bresh, "End Of Beginning" di Djo e “Aperture” di Harry Styles

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Anche a vent’anni si muore” di Blanco, “Introvabile” di Bresh, "End Of Beginning" di Djo e “Aperture” di Harry Styles

  • A Roma parte il progetto del badante di condominio comunale. Aiuterà gli over 65 che vivono soli

    A Roma parte il progetto del badante di condominio comunale. Aiuterà gli over 65 che vivono soli

  • Europa League. Pisilli show, la Roma vede gli ottavi. Il Bologna soffre e spreca, con il Celtic è solo pari

    Europa League. Pisilli show, la Roma vede gli ottavi. Il Bologna soffre e spreca, con il Celtic è solo pari

  • Il caso Paolo Mendico, lo studente morto suicida: ispezioni e indagini, sospesa la preside per tre giorni

    Il caso Paolo Mendico, lo studente morto suicida: ispezioni e indagini, sospesa la preside per tre giorni

Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

L'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi si è raccontato a Silvia Toffanin: " Mi aspetto un rinvio a giudizio"

Aurora Livoli: Valdez Velazco ha confessato violenza e assassinio della ragazza, sostiene di non essersi accorto della sua morte

Aurora Livoli: Valdez Velazco ha confessato violenza e assassinio della ragazza, sostiene di non essersi accorto della sua morte

Una serie incredibile di coioncidenze ha portato al fatale incontro nella metro milanese , Aurora aveva chiesto all'uomo soldi per comprare le sigarette

'Chi licenzieresti?' il questionario consegnato ai dipendenti di un'azienda del Trevigiano. Oggi un incontro con la proprietà

'Chi licenzieresti?' il questionario consegnato ai dipendenti di un'azienda del Trevigiano. Oggi un incontro con la proprietà

Secondo la Tribuna di Treviso, lo scorso dicembre, gli impiegati della Bluergo hanno ricevuto un curioso e preoccupante quiz dalla ditta per la quale lavorano. Scegliere un collega da licenziare, con tanto di nome e cognome