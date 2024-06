Musica, Cyndi Lauper annuncia il suo addio alle tournée dopo oltre 40 anni

CYNDI LAUPER, THE LAST DANCE

A 70 anni e dopo oltre 40 trascorsi on the road, Cyndi Lauper annuncia il suo addio alle tournée. La cantante americana, che ha rivoluzionato il ruolo delle donne nel rock-n-roll, ha rivelato che il suo nuovo tour "Girls Just Wanna Have Fun" sarà l'ultimo. Un annuncio che giunge alla vigilia del debutto, su Paramount+, di "Let's The Canary Sing", il nuovo documentario che la vede protagonista. Siciliana da parte di madre e vincitrice di due Grammy Awards, Cyndi non ha precisato le motivazioni sul suo ritiro dalle tournée, ma è probabile che ne parlerà durante la promozione del film diretto da Alison Ellwood, presentato in anteprima lo scorso anno al festival di Tribeca. Domani, Cyndi sarà al TCL Chinese Theatre di Hollywood per la cerimonia dell'impronta delle mani, seguita da una serata privata in onore del documentario. Il giorno successivo, discuterà del film e del tour d'addio durante il "Jimmy Kimmel Live". Per i fan di brani come "Time After Time" e "She Bop", oltre al mitico "Girls Just Wanna Have Fun", colonna sonora di molte marce per i diritti delle donne, il documentario rappresenta un'opportunità anche per rivivere le avventure e le performance della leggenda Cyndi Lauper. Dalla sua infanzia tra Brooklyn e Queens, segnata dalla presenza di un patrigno violento, al successo planetario negli anni '80, fino al suo attivismo per numerose cause progressiste, in particolare per i diritti LGBTQ+, contro l'AIDS e contro la fame nel mondo, la carriera di Cyndi è stata un viaggio straordinario. Memorabile è il suo contributo al concerto del 1985 "We Are the World" insieme a Michael Jackson, Lionel Richie, Bob Dylan, Bruce Springsteen e molti altri grandi artisti. Cyndi Lauper ha iniziato la sua carriera cantando cover di Jefferson Airplane, Led Zeppelin e Bad Company. Nel 1978, grazie all'interessamento del manager e agente David Wolff, ha formato il gruppo pop rock Blue Angel. Successivamente, ha proseguito la sua carriera da solista con il primo album di successo "She's So Unusual" del 1983, che ha venduto 22 milioni di copie in tutto il mondo. Nel documentario, Cyndi rievoca anche il suo primo lavoro da segretaria ("mi addormentavo leggendo la posta") e il controverso episodio quando "She Bop" finì al centro della lista delle 15 canzoni "sporche" promossa dall'allora second lady Tipper Gore, in una campagna per "moralizzare" la musica amata dai teenager. Oltre alla musica, Cyndi Lauper è impegnata anche nel cinema e nella televisione. Nel 1991 appare in "Cercasi un Colpevole Disperatamente" e nel 1994 partecipa alla celebre sit-com "Innamorati Pazzi".