Napoli, minacce all'ex compagna incinta, arrestato. La donna era dotata dello smartwatch antiviolenza

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Ci sono casi in cui la tecnologia può salvare la vita. Lo sa bene la Procura di Napoli, da cui nel novembre scorso è partito un progetto antiviolenza, esteso anche a Milano e Torino. Si chiama Mobile Angel. Alla base uno smartwatch, come quelli che molti di noi indossano ormai al polso tutti i giorni. Ma grazie alla tecnologia di cui è dotato, Mobile Angel è in grado, nel caso in cui la donna che lo possiede sia vittima di maltrattamenti o abusi, di lanciare un SOS in tempo reale alle forze dell’ordine, che grazie alla geolocalizzazione possono intervenire in maniera tempestiva.

L'ARRESTO A NAPOLI

Dopo l'ennesima denuncia, il 22 marzo scorso era stata dotata di questa tecnologia anche una 36enne di Napoli, che per mesi era stata perseguitata dall'ex compagno, che non si sarebbe fermato neanche davanti alla gravidanza di lei, che ora ha un nuovo amore. Per l'uomo, un 44enne di Secondigliano già noto alle forze dell’Ordine, sono scattati gli arresti domiciliari. Ora è. Un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria. L'applicazione dello smartwatch, spiegano i Carabinieri, era un corollario del procedimento in corso.

LA SPERIMENTAZIONE

Solo a Napoli sono 45 i dispositivi di questo tipo consegnati alla popolazione. L'avvio del progetto pilota, il 30 Novembre del 2022, dalla sinergia tra i Militari dell'Arma di Napoli, la sezione fasce deboli della Procura partenopea, la Fondazione Vodafone Italia e la Soroptimist International Club. Un orologio che potrebbe aiutare a far sentire più al sicuro chi è vittima di violenza.