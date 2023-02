Nek e Renga a RTL 102.5: "A marzo usciremo con un pezzo insieme dedicato ai nostri figli"

Nek e Francesco Renga sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Niccolò Giustini, Nicoletta Deponti e Cecilia Songini per raccontare i loro progetti, nati da amicizia personale e stima artistica. I due saranno protagonisti di un concerto all’Arena di Verona il 5 settembre 2023, un evento unico per festeggiare insieme sul palco rispettivamente i 30 e i 40 anni di carriera. «Ci siamo fatti questo regalo, la nostra prima Arena insieme. Siamo molto amici, ci vediamo anche fuori dal contesto musicale per passare del tempo insieme. Ci siamo confrontati sulle nostre carriere e alla fine, siccome quando siamo insieme si crea un’energia dirompete, abbiamo deciso di fare questo concerto insieme», raccontano. «Ci stiamo divertendo, senza ansia e senza pensieri», aggiungono. Ma non finisce qui, il percorso di Nek e Francesco Renga è solo all’inizio: «Stiamo lavorando ad altre cose. A marzo usciamo con un nuovo pezzo dedicato ai nostri figli», annunciano a sorpresa su RTL 102.5.