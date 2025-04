Nek: "Unici per raccontare l'amore e me stesso"

Il cantante presenta a RTL.it il nuovo album e a maggio 2017 evento live all'Arena di Verona

Nek a quasi due anni dal successo di "Prima di parlare" (certificato disco di Platino per le vendite), torna con "Unici". Un album di undici brani inediti ben prodotti ed arrangiati (dallo stesso Nek e da Luca Chiaravalli) che raccontano le varie sfaccettature dell'amore (notevole "In braccio") fino alle origini della propria musica ("La mia terra"). Un album che convince al primo ascolto. Tra le chicche il duetto con J-AX "Freud" ("una bellissima amicizia nata ad Amici"). Attesa per l'uscita di "Unici-Unicos" nei paesi Latini e per il grande concerto evento all'Arena di Verona a maggio 2017, prodotto da F&P Group.

Questa la tracklist: Unici; Differente; Questo so di me; Freud (featuring J-Ax); Uno di questi giorni; Mia; Il giardino dell’Eden; La mia terra; Quando era ora; In braccio; Futuro 2.0.



Nek incontrerà i fan negli store delle principali città italiane, questi gli appuntamenti:il 14 ottobre a Roma, Mediaword cc Porte di Roma, h. 18.00, il 15 ottobre a Milano, Mondadori, Piazza Duomo, h. 17.00, il 16 ottobre a Stezzano (BG), Mediaworld, cc Le Due Torri, h. 16.00, il 17 ottobre a Torino, Trony/Coop cc Parco Dora, h.17.30, il 18 ottobre a Marghera (VE), Mondadori cc Nave de Vero h. 17.30, il 19 ottobre a Verona, Euronics/Iper cc Le Corti Venete, h. 17.30, il 21 ottobre a Bari, Feltrinelli, Via Melo, h.17.00, il 22 ottobre a Napoli, Feltrinelli, Piazza dei Martiri, h. 16.00, il 23 ottobre a Palermo, Mondadori, Via Ruggero Settimo, h. 16.00 e il 25 ottobre a Rimini, Mediaworld, cc Romagna Center - Savignano sul Rubicone h. 17.00

